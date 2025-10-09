Španielsku reprezentáciu zastavilo počasie. Na stretnutie vycestuje až v deň zápasu

Luis de la Fuente.
Luis de la Fuente. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2025 o 23:00
Pre juhovýchod Španielska bolo vydané varovanie pred silnými dažďami a záplavami.

MADRID. Španielska futbalová reprezentácia odložila cestu do Elche na sobotňajší kvalifikačný zápas MS proti Gruzínsku pre nepriaznivé počasie. Uviedlo to vo vedenie národného tímu.

Tím plánoval cestovať v piatok skoro ráno, ale zmenil plány po tom, čo bolo pre juhovýchod Španielska vydané varovanie pred silnými dažďami a záplavami.

Federácia uviedla, že požiadala UEFA o povolenie na vykonanie všetkých predzápasových aktivít vrátane tlačových konferencií v tréningovom centre tímu v Madride. Očakáva sa, že tím odcestuje do Elche v sobotu.

