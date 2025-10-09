Španielsku reprezentáciu zastavilo počasie. Na stretnutie vycestuje až v deň zápasu

MADRID. Španielska futbalová reprezentácia odložila cestu do Elche na sobotňajší kvalifikačný zápas MS proti Gruzínsku pre nepriaznivé počasie. Uviedlo to vo vedenie národného tímu.
Tím plánoval cestovať v piatok skoro ráno, ale zmenil plány po tom, čo bolo pre juhovýchod Španielska vydané varovanie pred silnými dažďami a záplavami.
Federácia uviedla, že požiadala UEFA o povolenie na vykonanie všetkých predzápasových aktivít vrátane tlačových konferencií v tréningovom centre tímu v Madride. Očakáva sa, že tím odcestuje do Elche v sobotu.