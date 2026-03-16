Španieli obviňujú Argentínu. Na tango treba dvoch a dva tímy nehrajú zápas, píše portál

Prestížny futbalový zápas Španielskom a Argentínou, čiže šampiónmi Európy a Južnej Ameriky, sa napokon 27. marca neuskutoční.
Duel sa mal hrať v Katare, ale ako uvádza web marca.com, po intenzívnych diskusiách medzi Európskou futbalovou úniou (UEFA) a katarskými organizátormi prišlo vyhlásenie, že vzhľadom na súčasnú politickú situáciu v regióne Blízkeho východu sa stretnutie neuskutoční.
Pre UEFA a organizátorov je veľkým sklamaním, že okolnosti a načasovanie pripravili tímy o možnosť súťažiť o túto prestížnu trofej v Katare, čiže v krajine, ktorá opakovane preukázala svoju schopnosť usporiadať medzinárodné podujatia na najvyššej úrovni v najmodernejších zariadeniach.
Finalissima bola predstavená ako súčasť úzkej spolupráce medzi UEFA a Juhoamerickou futbalovou konfederáciou (CONMEBOL) a spája šampiónov Európy a Južnej Ameriky na oslave medzinárodného futbalu na najvyššej úrovni.
Argentína, aktuálny majster sveta, vyhrala inauguračný ročník v roku 2022, keď v londýnskom Wembley triumfovala nad Talianskom 3:0.
Podľa španielskeho denníka AS všetky návrhy španielskej federácie a UEFA na nájdenie riešenia argentínska strana zamietla.
Jediným návrhom, ktorý Argentínska futbalová asociácia (AFA) zvažovala, bol zápas na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua, ale aj túto alternatívu Argentínčania zamietli, keďže údajne chceli väčší podiel z predaja vstupeniek.
„Na tango treba dvoch a dva tímy nehrajú zápas, ak jeden z nich nechce, a presne to sa stalo s Finalissimou. Argentína nechcela hrať a Španielsko spolu s UEFA nemalo inú možnosť, ako sa vzdať zápasu,“ píše denník AS.