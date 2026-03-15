UEFA nenašla riešenie. Prestížny zápas Finalissima musel byť zrušený

Zápas medzi futbalovými majstrami Európy Španielmi a juhoamerickými šampiónmi Argentínčanmi plánovaný na 27. marca do Kataru bol kvôli konfliktu na Blízkom východe zrušený.
Oznámila to Európska únia UEFA s tým, že náhradný termín duelu zvaného Finalissima sa nepodarilo nájsť.
Stretnutie sa malo koncom marca hrať na štadióne Lusail, kde Argentínčania v decembri 2022 zvíťazili vo finále majstrovstiev sveta na penalty nad Francúzskom.
UEFA uviedla, že sa po diskusiách s katarskými organizátormi zhodla na tom, že zápas sa vzhľadom na "súčasnú politickú situáciu" v regióne usporiadať nedá.
"Pre UEFA a usporiadateľa je veľkým sklamaním, že kvôli okolnostiam a načasovaniu nedostali tímy šancu sa o túto prestížnu trofej v Katare stretnúť," uviedla vo vyhlásení Európska únia.
Náhradné varianty podľa nej boli "neakceptovateľné" pre Argentínsku futbalovú asociáciu (AFA). Prvou možnosťou bolo odohrať duel na madridskom štadióne Santiago Bernabéu s polovicou argentínskych a polovicou španielskych fanúšikov.
Druhým variantom bolo usporiadať Finalissimu ako dvojzápas. Prvý duel by sa hral 27. marca na Bernabéu a odveta až o dva roky v Buenos Aires pred budúcim Eurom a Copou América.
Obe možnosti AFA odmietla a sama navrhla, že by sa zápas mohol hrať tento rok po majstrovstvách sveta. To však neprešlo pre nedostatok termínov v španielskom kalendári.
Finalissima vo svojej súčasnej podobe sa doteraz hrala len raz, v roku 2022 v Londýne porazila Argentína 3:0 Taliansko.