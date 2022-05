V madridskom derby uspelo Atletico. Simeoneho zverenci sú blízko k miestenke v Lige majstrov

"Bolo to vyrovnané stretnutie. Po takomto týždni sme ani nemohli čakať viac, priznám sa, že som nemal väčšie očakávania.

Nechali sme oddýchnuť niektorých hráčov, vyhli sme sa zdravotným problémom a dopriali sme minúty futbalistom, ktorí mali menej priestoru.

Takto to bude vyzerať aj v nasledujúcich dueloch," povedal pre agentúru AP tréner Carlo Ancelotti, ktorého zverenci nastúpia vo finále LM 28. mája proti FC Liverpool.

Atletico čakalo na domáci ligový úspech nad rivalom od roku 2015. Vo všetkých súťažiach zdolalo Real po prvý raz od roku 2018, pričom v predchádzajúcich ôsmich vzájomných zápasoch mu dalo len dva góly.

O najtesnejšom triumfe rozhodol Yannick Carrasco premenenou jedenástkou v 40. minúte. "Zostávajú nám ešte tri zápasy, ale spravili sme dôležitý krok k nášmu cieľu," uviedol tréner Diego Simeone.

"Los Colchoneros" majú lepšiu vzájomnú bilanciu s piatym Betisom Sevilla, ktorý prehral v sobotu s FC Barcelona 1:2.

Istotu účasti v LM 2022/2023 nadobudnú, ak Betis nezaboduje v utorok vo Valencii. Sami si môžu miestenku zabezpečiť v prípade stredajšieho víťazstve na pôde Elche.

"Je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa dostali do LM. Máme tri pokusy na to, aby sme to dosiahli. Keď budeme pokračovať v práci tak ako doteraz, podarí sa nám to," uzavrel kapitán Koke.