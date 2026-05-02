Kapitán Realu Madrid sa zranil, ide o zlomeninu. Ovplyvní to jeho účasť na MS?

Kapitán Realu Madrid Dani Carvajal príde kvôli zraneniu minimálne o dva ligové zápasy. Španielsky obranca si v piatok na tréningu poranil malíček na nohe.
Klub následne potvrdil, že v prípade 34-ročného futbalistu ide o zlomeninu. Podľa médií nebude môcť hrať minimálne dva týždne.
Realu zostáva v La Lige odohrať päť zápasov, najbližšie nastúpi v nedeľu proti Espanyolu. Už po ňom môže teoreticky mať Barcelona istý titul.
Po sezóne Carvajalovi v klube končí zmluva a navyše nie je jasné, nakoľko zlomený prst môže ovplyvniť prípadnú nomináciu na majstrovstvá sveta.