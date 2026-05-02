Kapitán Realu Madrid sa zranil, ide o zlomeninu. Ovplyvní to jeho účasť na MS?

Na zemi leží s bolestivou grimasou obranca Realu Madrid Dani Carvajal.
Na zemi leží s bolestivou grimasou obranca Realu Madrid Dani Carvajal. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. máj 2026 o 13:00
Dani Carvajal nebude hrať minimálne dva týždne.

Kapitán Realu Madrid Dani Carvajal príde kvôli zraneniu minimálne o dva ligové zápasy. Španielsky obranca si v piatok na tréningu poranil malíček na nohe.

Klub následne potvrdil, že v prípade 34-ročného futbalistu ide o zlomeninu. Podľa médií nebude môcť hrať minimálne dva týždne.

Realu zostáva v La Lige odohrať päť zápasov, najbližšie nastúpi v nedeľu proti Espanyolu. Už po ňom môže teoreticky mať Barcelona istý titul. 

Po sezóne Carvajalovi v klube končí zmluva a navyše nie je jasné, nakoľko zlomený prst môže ovplyvniť prípadnú nomináciu na majstrovstvá sveta.

    Na zemi leží s bolestivou grimasou obranca Realu Madrid Dani Carvajal.
    Na zemi leží s bolestivou grimasou obranca Realu Madrid Dani Carvajal.
    Kapitán Realu Madrid sa zranil, ide o zlomeninu. Ovplyvní to jeho účasť na MS?
    dnes 13:00
