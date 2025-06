Má 17. Všetko, čoho sa dotkne, sa zmení na zlato. Takého sme nikdy nemali

„Súboj týchto dvoch mal všetko. Lamine predstavoval sviežosť, predčasnú zrelosť, solidaritu a technickú dokonalosť. Bola to rozdielová demonštrácia hráča, ktorý nielenže žiari, ale vďaka ktorému žiaria aj ostatní,“ opisoval sport.es.

Ako to vnímal samotný Yamal? "Vždy hovorím mame, že sa snažím dať do toho všetko. To ma motivuje hrať futbal. To je to, kvôli čomu ráno vstávam. Dembélé je skvelý hráč, ale vo finále sme my. Som rád, keď za mňa hovoria činy na ihrisku, a to sa stalo."

VIDEO: Akcie Yamala v zápase s Francúzskom