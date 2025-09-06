Hancko je výnimka z nervózneho Atlética. Pozoruhodný hráč, viacúčelový múr, píšu Španieli

BRATISLAVA. Osem nových tvárí a minutých 176 miliónov eur. Atlético Madrid sa v lete posilnilo, aj keď, zatiaľ sa zdá, že iba na papieri.
Na trávniku totiž prežíva najhorší štart do sezóny v ére trénera Diega Simeoneho, ktorá trvá od roku 2011. Doposiaľ získalo len dva body z možných deviatich.
„Potrebujeme čas a trpezlivosť," žiadal kouč po poslednej strate bodov s Deportivo Alavés. Zdá sa, že v úvode ročníka je jediným pozitívom madridského klubu nová tvár Dávid Hancko.
Viacúčelový slovenský múr
„Napriek tomu, že Atlético získalo iba dva body, je Hancko jedným z najpozitívnejších aspektov tímu," píše o ňom Sergio Picos, novinár z prestížneho Diario AS.
„Bol pozoruhodný, ako naposledy proti Elche," hodnotil Hanckov výkon Mundo Deportivo. „Je jasné, že nie je prirodzený obranca," dodal španielsky denník.
Experti totiž u Hancka vyzdvihujú jeho útočnú aktivitu, ktorú mohol v poslednom dueli ešte viac rozvíjať. Proti Alavés ho tréner Simeone postavil na ľavý kraj obrany, pričom na lavičke nechal Mattea Ruggeriho, ktorý hrá na tomto poste.
„Hancko, viacúčelový múr," nazval ho pred týždňom novinár Sergio Picos z Diario AS.
Španielsky expert vyzdvihuje jeho rýchlosť a chuť zapájať sa v útočnej fáze. Dokazuje to pätnásť strelených gólov za tri roky vo Feyenoorde.
Hancko skóroval aj vo štvrtok v kvalifikačnom zápase MS 2026, v ktorom Slovensko senzačne vyhralo nad Nemeckom 2:0.
Má pevný krok a dychtivo útočí, chváli Simeone
„Atlético Madrid má nového lídra obrany. Dávida Hancka, ktorý sa dostal do popredia hneď, ako si na seba obliekol červeno-biely dres. Robí skvelý dojem," pokračuje španielsky novinár vo chvále Slováka.
Jeho všestrannosť sa podľa neho určite využije kedykoľvek počas sezóny. „V prvých zápasoch podával dobré výkony a som si istý, že má priestor na zlepšenie," pochválil Hancka tréner Diego Simeone.
Jediné, na čo sa tréner zatiaľ sťažoval, je jazyková bariéra. No na ihrisku predvádza podľa Simeoneho skvelé veci: „Vyzerá čoraz uvoľnenejšie a energickejšie. Je dychtivý útočiť a má pevný krok v momente, keď prekročí stredovú čiaru."
Atlético, ktoré má neustále smolu na zranenia, sa môže najnovšie v zadných radoch spoľahnúť na chlapíka, ktorého prezývajú železný muž.
Pri pohľade na tabuľku kvapká pot z čela
Zatiaľ čo sa experti zhodujú vo chvále Hancka, rovnako vidia problémy v hre madridského tímu v úvode tejto sezóny.
„Na aktuálne umiestenie v tabuľke sa pozeráte s kvapkou potu na čele," opisuje súčasnú situáciu Atlética Sergio Picos z Diario AS.
Madridský tím je španielskej lige na sedemnástom mieste. Do reprezentačnej prestávky išiel v najhoršej možnej forme.
Dve remízy a prehra s tímami, ktoré by ste za normálnych okolností mali zdolať, ak chcete bojovať o titul. „Simeone žiada o trpezlivosť, ale tabuľka tlačí," píše Diario AS.
Veľký problém je v útoku. Presnejšie v efektivite. Zo 43 striel, z toho len šestnástich na bránku, dalo Atlético len tri góly. To je v priemere jeden strelený gól na štrnásť striel.
S menami ako sú Antoine Griezmann, Julián Álvarez či Alexander Sorloth, musí madridský tím svoje príležitosti premieňať.
Čaká ich množstvo práce
„Potrebujeme mať ešte viac striel, viac razancie," sťažoval sa naposledy Diego Simeone a dodal: „Musíme sa zlepšiť v obrane, ale ešte viac sa potrebujeme zlepšiť v záverečnej časti ihriska."
Okrem zakončovania môže byť problém Atlética aj veľké množstvo nových mien v zostave.
„Doposiaľ boli Hancko, Cardoso a Almada vždy v základnej zostave. Len prvý z nich však podával presvedčivé výkony," napísal Diario AS.
Los Colchoneros v lete zainvestovali 42 miliónov eur do Alexa Baenu z Villarealu. Ten sa však zranil už pri svojej premiére.
„Simeoneho tím sa bude musieť zamyslieť nad tým, čo nerobí dobre a čo potrebuje zlepšiť. Je zrejmé, že je toho veľa, čo napraviť," dodal F .J. Díaz z Diario AS.
„Jeden môj kamarát mi telefonoval a pýtal sa: „Ako dlho to ešte musíme znášať? Koľko rohov zahráme bez toho, aby sme ktorýkoľvek z nich zakončili?“ Je tu práca, veľa práce, ktorú treba urobiť," zakončil novinár.