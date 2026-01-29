Trenčín predstavil dve zimné posily. Krídelník z exotickej krajiny hlási návrat, prišiel aj Holanďan

Richie Musaba.
Richie Musaba. (Autor: Facebook/AS Trenčín)
29. jan 2026 o 18:07
Klub predtým Soares opustil v marci 2024 po troch sezónach.

Futbalový klub AS Trenčín predstavil v stredu a vo štvrtok dve zimné posily. Kapverďan Eynel Soares sa pod Čákov hrad vrátil po takmer dvoch rokoch, keď prišiel na hosťovanie. Na Slovensku bude hrať premiérovo Holanďan Richie Musaba.

Krídelník Soares prišiel do Trenčína na ročné hosťovanie s možnosťou následnej opcie na trvalý prestup, informoval AS na svojom webe.

Klub predtým opustil v marci 2024 po troch sezónach, keď zamieril do ukrajinskej najvyššej súťaže, kde obliekal dres LNZ Čerkasy.

V tomto ročníku nastúpil 27-ročný Kapverďan za ukrajinský tím do siedmich ligových stretnutí.

Počas svojho predchádzajúceho pôsobenia v Trenčíne odohral v lige 64 zápasov, v ktorých zaznamenal deväť gólov a na ďalších desať presných zásahov prihral.

Novou tvárou v kádri desiateho tímu priebežnej tabuľky Niké ligy pred začiatkom jarnej časti sezóny je 25-ročný holandský stredopoliar Richie Musaba, ktorý podpísal zmluvu na jeden a pol roka s možnosťou následnej opcie.

Futbalovo rástol a zároveň prvýkrát nazrel do mužského futbalu v akadémii Vitesse Arnhem. V sezóne 2020/21 pôsobil v najvyššej holandskej súťaži v drese Fortuny Sittard.

V rokoch 2021 až 2023 bol hráčom klubu TOP Oss a v ročníku 2023/24 zamieril do Estónska, kde obliekal dres klubu z hlavného mesta FCI Levadia Tallinn.

V najvyššej estónskej súťaži odohral počas dvoch sezón 60 ligových zápasov, v ktorých zaznamenal 15 gólov a 8 asistencií.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 18:07
