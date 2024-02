Žreb im prisúdil najťažší tím. Slováci spoznali súperov v Lige národov

Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu: "Na žrebe sa nedá vyberať. Ja si ani neželám, lebo aj želania sú dobré vtedy, keď ich aspoň sčasti môžeme ovplyvniť. Jedného súpera som si však neželal - Švédsko. A to z toho dôvodu, že ešte nedávno hralo v A-divízii a určite sa bude chcieť vrátiť na stratené pozície. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do B-divízie."

Marek Hamšík, tímový manažér reprezentácie: "Žreb mohol byť horší aj lepší. Je to skupina, z ktorej sa určite dá postúpiť. Podľa mňa je Švédsko v tomto momente horšie ako Rumunsko, nemá fazónu a jeho štýl futbalu by nám mohol vyhovovať. Bude to náročné, Azerbajdžanu máme čo vracať z predošlej edície Ligy národov, Estónsko bude outsider."