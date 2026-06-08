Bude fandiť Čechom, no páčia sa mu aj Nemci. Bývalý reprezentant sa teší na Yamala aj Neymara

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Jakubko bol súčasťou generácie, ktorá si vybojovala historický postup na MS 2010.
Ani niekoľko rokov po ukončení kariéry sa nevzdialil od vrcholového futbalu, pravidelne navštevuje zápasy slovenskej reprezentácie a pozorne bude sledovať aj nadchádzajúce MS v Severnej Amerike (11. júna - 19. júla).
„Žiaľ, slovenský tím na ne nepostúpil, no sú tam Česi, ktorí sú naši susedia a budem im fandiť,“ uviedol Jakubko.
Bude fandiť Česku
Ako hráč sa zúčastnil na MS 2010, tri slovenské účasti na ME (2016, 2020, 2024) neskôr sledoval už ako divák.
Na nadchádzajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku by najradšej videl aj slovenský tím, no tomu sa rozplynul sen o účasti na MS po marcovej prehre s Kosovom (3:4). Pre dlhoročného reprezentanta to však neznamená znížený záujem o sledovanie šampionátu.
„Každý fanúšik futbalu musí sledovať MS, veď je to iba raz za štyri roky. To, čo budem stíhať, si rád pozriem. Keďže na turnaji nie je slovenský tím, budem držať palce Česku,“ poznamenal Jakubko.
Šampionát sa bude hrať v troch krajinách a celkovo v 16 mestách. Hráčov a realizačné tímy čaká viacero presunov, ktoré by však podľa Jakubka nemali znamenať zásadnú komplikáciu:
„Všetky mužstvá budú mať čas aklimatizovať sa. Dnes nie je lietanie problém, takéto tímy nelietajú nízkonákladovými spoločnosťami. Naopak, v lietadlách majú dobré podmienky na to, aby si tam hráči oddýchli a najedli sa.“
Herne sa mu páčia Nemci
V pozícii obhajcov zlatých medailí vstúpia do MS reprezentanti Argentíny, no k favoritom budú patriť aj ďalšie futbalovo silné krajiny.
Podľa Jakubka je v okruhu ašpirantov na celkové prvenstvo niekoľko tradičných krajín, no vylúčiť nemožno ani prekvapenia.
„Už som toľkokrát hovoril svoje prognózy pred šampionátmi a nikdy mi to nevyšlo. Držím palce Čechom, no herne sa mi páčia aj Nemci.
Ďalej je tam Brazília, Argentína, Francúzi, Španieli. Vypáliť to môže hocijako, takže je naozaj ťažké odhadnúť, ako to dopadne,“ poznamenal Jakubko.
Elitní svetoví hráči sa na MS pokúsia potvrdiť svoje renomé, no história už neraz ukázala, že sa na svetovom fóre presadili aj mladíci či menej známi reprezentanti. Jakubko bude zvedaví na viacerých hráčov.
„Je ich veľa, nerád by som vypichol iba jedného. Som zvedavý na Španiela (Laminea) Yamala, ale aj na to, ako ešte zahrá Brazílčan Neymar. Takisto aj na Raphinhu. Takéto turnaje sú o tom, že niekomu sa vydaria viac a inému menej.
Často sa stane, že favorit skončí už v základnej skupine. Dobrým príkladom je obhajca titulu Taliansko, ktorého sme vyradili po víťazstve 3:2 v základnej skupine na MS 2010,“ pripomenul Jakubko jeden z najpamätnejších zápasov slovenskej reprezentácie.
Tá napokon skončila na MS v JAR v osemfinále po prehre s Holandskom 1:2.
Návrat Weissa vníma pozitívne
Bývalý zakončovateľ odohral v reprezentačnom drese 41 zápasov, z ktorých veľká časť bola pod vedením trénera Vladimíra Weissa st.
Práve on sa nedávno po 14 rokoch vrátil na reprezentačnú lavičku, keď vystriedal Taliana Francesca Calzonu a Jakubko privítal jeho comeback.
„Vnímam to pozitívne. Budem sa opakovať, ale veľa ľudí hovorí, že je to náš najúspešnejší tréner. Jeho návrat považujem za správny krok. V prvom zápase (proti Malte 2:1) sme sa potrápili, no verím, že naskočíme na víťaznú vlnu.
Dúfam, že to pôjde už iba k lepšiemu a začneme napĺňať ambície, ktoré má reprezentácia,“ konštatoval Jakubko, ktorý naživo v Košickej futbalovej aréne sledoval prípravný zápas proti Čiernej Hore (2:2), v ktorom reprezentácia ukončila sezónu 2025/2026.
V súvislosti s nástupom staronového kormidelníka na reprezentačnú lavičku zaujali mená jeho štyroch asistentov - predovšetkým Weissovho syna Vladimíra Weissa mladšieho, ktorý figuruje v trénerskom štábe spoločne s Marekom Hamšíkom, Ľubošom Benkovským a Štefanom Markulíkom.
„Aj Calzona mal vyšší počet asistentov, dnes je taký trend. Najviac rezonuje to, že je tam mladý Vlado. Ja na tom nič zlé nevidím.
Dobre pozná hráčov v kabíne a vytvorí určité premostenie medzi šatňou a trénerom. Aj to je potrebné,“ poznamenal Jakubko.