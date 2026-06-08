Je so svojou rodinou a má dobrú náladu. Eriksena by o chvíľu mohli prepustiť z nemocnice

Dánsky futbalový reprezentant Christian Eriksen, ktorý v nedeľu pri prípravnom stretnutí s Ukrajinou druhýkrát v kariére skolaboval na ihrisku, je v dobrom stave a nálade.
Podľa tímového lekára bude tridsaťštyriročný záložník čoskoro prepustený z nemocnice. Dánska asociácia to uviedla vo vyhlásení na svojom webe.
Eriksen vo víkendovom zápase skolaboval päť rokov po tom, čo pri stretnutí s Fínskom na majstrovstvách Európy v Kodani prekonal zástavu srdca.
Záložník Wolfsburgu sa v nedeľu v 65. minúte pri akcii bez lopty chytil oboma rukami hrudníka a upadol na zem.
Krátko stratil vedomie, po ošetrení potom trávnik opustil sám. Prípravný zápas s Ukrajinou však zostal za stavu 2:1 pre domácich nedohraný.
Eriksen ihneď putoval do nemocnice v Odense, kde podstúpil viacero vyšetrení. "Hovoril som s Christianom dnes ráno a darí sa mu dobre.
Je so svojou rodinou a má dobrú náladu. Očakáva sa, že bude čoskoro prepustený a bude sa môcť vrátiť domov," uviedol lekár dánskej reprezentácie Morten Boesen. Doplnil, že asociácia zostáva s hráčom v pravidelnom kontakte.
Eriksen sa po prvom kolapse podrobil operácii srdca, pri ktorej mu bol implantovaný defibrilátor. Dostal od lekárov súhlas, aby pokračoval v kariére a po necelom roku sa na trávniky vrátil.
Znovu to dotiahol aj do reprezentácie a v nedeľu hral rekordné 151. stretnutie za dánske národné mužstvo.
Severania sa nekvalifikovali na majstrovstvá sveta, vo finále marcového play off prehrali po penaltovom rozstrele v Prahe s českým tímom.