V rozšírení tímov na MS vidí viac pozitív. Je to dobré aj pre Slovensko, myslí si Šatka

Rozšírenie počtu účastníkov majstrovstiev sveta vo futbale z 32 na súčasných 48 vníma Ľubomír Šatka pozitívne.
Pomôcť by podľa neho mohlo aj slovenskej reprezentácii, na druhej strane však so sebou prináša aj väčší počet menej atraktívnych zápasov na finálovom turnaji.
Tridsaťročný stopér to povedal v rozhovore pre TASR pred štartom 23. MS, ktoré sa 11. júna - 19. júla budú konať v USA, Kanade a Mexiku.
„Na jednej strane je to pozitívum pre menšie krajiny, že sa tam niektoré môžu dostať prvýkrát v histórii. Aj pre Slovensko je to do budúcna dobré. Na druhej strane však niektoré zápasy nebudú divácky také atraktívne,“ myslí si Šatka.
Stretnutia šampionátu si prirodzene nenechá ujsť. „Samozrejme sa teším ako každý futbalový fanúšik. Je to sviatok futbalu. Budem sa snažiť pozrieť čo najviac zápasov, uvidíme, ako to časovo vyjde.
Majstrovstvá sveta sú vrchol toho, čo môže futbalista zažiť. Rád si pozriem zápasy tých najlepších mužstiev sveta proti sebe,“ dodal hráč, ktorý uplynulú sezónu pôsobil v tureckom Samsunspore.
Slovenský tím si druhú miestenku na MS v histórii nevybojoval, v semifinále baráže bolo nad jeho sily Kosovo. Šatka si šampionát užije v televízii, fandiť nebude nikomu.
„Na MS nemám obľúbený tím ani hráča, ale mojím čiernym koňom je Japonsko,“ poznamenal slovenský obranca, ktorý ponúkol svoj pohľad na favoritov turnaja.
„Pre mňa najväčší favoriti sú Portugalsko, Argentína, Španielsko a Francúzsko. Netrúfam si povedať, kto to vyhrá, ale tipol by som niekoho z tejto štvorice.“