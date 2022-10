Dunajská Streda prišla o dvojgólový náskok, zo Zlatých Moraviec si vezie len bod

Ivan Galád, tréner Zlatých Moraviec: "Dnešný zápas sme postavili na emóciách. Teší ma, že sme mali 19 streleckých pokusov a množstvo rohových kopov. Chlapec z Oravy dal nádherný gól, ktorý sa bude premietať v mládežníckych akadémiách. Nie je to o mne, je to o Brenkusovi. Ja som krízový manažér. Som rád za to, že ľudia odchádzali zo stretnutia s úsmevom na tvári. Pána majiteľa poznám len chvíľu, som tu len sedem dni, máme pred sebou ešte veľa roboty."

Adrián Guľa, tréner Dunajskej Stredy: "O prvom polčase nie je čo rozprávať, pretože sme ho prehajdákali. Do druhého polčasu sme urobili zmeny a dostali sme sa do dvojgólového vedenia. Potom prišla dole noha z plynu. Domáci si išli za svojím cieľom a nakoniec Brenkus vyrovnal. Vedel som, že treba byť ostražitý, pretože nový tréner dokáže vždy mužstvo správne nabudiť. Dnes sme smutní, že sme nedotiahli zápas do víťazného konca. Vedel som, že domáci sú emočne silní. V závere, keď boli na vlne, museli sme vystužiť zadné rady Dominikom Kružliakom."