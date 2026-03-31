Opory nešetril, nových neskúšal. Calzona dostal otázku, či by šiel s platom dole

Predaných bolo 18 500 lístkov, no aréna skôr zívala prázdnotou. Viac sedadiel bolo voľných ako obsadených.
Mnohí fanúšikovia sa rozhodli neprísť, hoci mali vstupenky. Hlásateľ napokon oznámil návštevu 8043 divákov.
"Ďakujem všetkým, čo prišli," reagoval pre Sport 1 Dávid Hancko.
Sem-tam sa ozývalo „Slovensko“, no atmosféra bola skôr utlmená než burácajúca.
Slovensko síce zdolalo Rumunsko 2:0, no večer na Tehelnom poli mal zvláštnu príchuť.
Na ihrisku to vyzeralo slušne. Slovensko bolo živšie, aktívnejšie a hladnejšie po víťazstve. Od úvodu pôsobilo lepším dojmom a zaslúžene vyhralo. Skóre otvoril Dávid Hancko, ktorý sa presadil hlavou. Jeho strelu si však ešte stihol vraziť do vlastnej brány protihráč.
Druhý gól pridal šikovne David Strelec po veľkej chybe rumunského brankára.
Suverénny výkon
„Som hrdý, ako sme k tomu pristúpili. Väčšinu zápasu sme podali dobrý výkon,“ opisoval Hancko.
Aj hostia mali svoje momenty. Obrana Slovenska nebola bezchybná a ponúkla niekoľko dier, ktoré však Rumuni nedokázali potrestať. Tím podržal Marek Rodák, ktorý bol istotou medzi žrďami. „Niečo som pochytal, chalani mi pomohli, z našej strany to bol suverénny výkon,“ dodal brankár.
Na výkone Rumunov sa možno podpísal aj fakt, že ešte pred zápasom žiadali jeho odklad – a ich aktivita tomu miestami zodpovedala.
Slovensko - Rumunsko 2:0 (1:0)
Góly: 7. Birligea (vlastný gól), 46. Strelec
Rozhodovali: Berka - Nádvorník, Váňa (všetci ČR)
Diváci: 8043
Slovensko: Rodák - Valjent, Vavro (90.+1 Krčík), Obert, Hancko (90.+1 Pekarík) - Rigo (59. Duda), Lobotka (90.+1 M. Sauer), Bénes (70. Hrošovský) - Suslov (59. Tupta), Strelec (59. Mráz), Haraslín (70. Bero)
Rumunsko: Radu (46. Aioani) - Ratiu, Dragusin (61. Coubis), Ghita, Bancu - Tanase (61. Hagi), Stanciu (72. Marin), Dragomir (61. Screciu) - Man (77. Dobre), Birligea (46. Miculescu), Baiaram (61. Mihaila)
Tréner Francesco Calzona príliš neexperimentoval. Do zápasu postavil rovnakú obranu ako v semifinále baráže proti Kosovu – sprava Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Dávid Hancko. V základnej zostave urobil len štyri zmeny a kľúčových hráčov nešetril.
Calzona opory nešetril
Otáznik visel trebárs nad Stanislavom Lobotkom, ktorý mal krátko pred zrazom svalové problémy – a nebolo to prvýkrát v sezóne. Vo štvrtok navyše odohral ťažký zápas proti Kosovu.
Je známe, že tréner Neapola Antonio Conte dáva hráčom poriadne zabrať, jeho tréningové metódy sú extrémne náročné, miestami až na hrane. Aj to môže byť jeden z dôvodov rozsiahlej maródky. Odpočinok v prípravnom zápase reprezentácie mohol Lobotkovi prísť vhod.
Podobne je na tom Lukáš Haraslín, ktorému sa zranenia opakovane vracajú. Proti Rumunsku však odohral až sedemdesiat minút.
Hancko aj Lobotka zvládli takmer plnú minutáž a z ihriska odchádzali až v nadstavenom čase.
Škrtel čakal viacej zmien
Hráči chcú hrať každý zápas, čo je prirodzené. No práve v takomto dueli sa núkala otázka, či nebol ideálny čas dopriať lídrom oddych. Hancko má pred sebou extrémne náročný program – v najbližších dňoch ho čakajú tri zápasy proti Barcelone, z toho dva v Lige majstrov, a navyše finále Kráľovského pohára.
Aj preto prekvapilo, že opäť nastúpil na kraji obrany, čo je fyzicky náročnejší post než stred, kde hráva v klube. „Zmien mohlo byť viacej, ale jeho to rozhodnutie trénera,“ vyhlásil v štúdiu Sport 1 bývalý kapitán národného tímu Martin Škrtel.
Calzona mal po dlhom čase priestor skúšať nové tváre, no túto možnosť takmer nevyužil.
V druhom polčase poslal na ihrisko skôr známe a ostrieľané mená – Ondrej Duda, Matúš Bero či Patrik Hrošovský, teda trojicu tridsiatnikov. Šancu dostali aj Samuel Mráz a Ľubomír Tupta, obaja 28-roční.
VIDEO: Francesco Calzona po zápase s Rumunskom
Pekarík ťahá na rekord
„To je možno otázka na trénera, či nebola príležitosť dať v takomto zápase väčší priestor novým hráčom,“ tvrdil Martin Škrtel. Podobný názor mal aj ďalší bývalý reprezentant Szilárd Németh.
Trebárs dvadsaťtriročný rýchly krídelník Adrián Kaprálik nedostal šancu vôbec.
Na debutantov prišiel rad až v nadstavenom čase. Na trávnik sa dostali Dávid Krčík a Mário Sauer, ale nestihli sa ani dotknúť lopty. Spolu s nimi nastúpil aj tridsaťdeväťročný Peter Pekarík, ktorý si pripísal 137. štart v reprezentácii. Už len jeden ho delí od vyrovnania rekordu Mareka Hamšíka.
„Sme spokojní, víťazstvo vždy poteší, odohrali sme výborný zápas, tím podal skvelý výkon,“ opisoval Calzona. Poprel, že by veterán Pekarík nastúpil preto, aby dorovnal Hamšíka. „Nebolo to preto, stále môže tímu pomôcť,“ dodal.
Calzona sa o peniazoch nebavil
„Chceli sme vyhrať a vyhrali sme. Sme spokojní s výsledkom, ale vieme hrať aj lepšie,“ hodnotil pre Sport 1 Tomáš Suslov.
Talianskemu trénerovi sa práve v utorok večer skončila zmluva. Bude pokračovať?
„Máme ešte jedno stretnutie s vedením SFZ, takže uvidíme. Moja budúcnosť nie je dôležitá,“ reagoval Calzona.
Slovenský futbalový zväz má veľké dlhy. Calzona reagoval na otázku, či by bol ochotný ísť s platom dole, skôr vyhýbavo. „Vôbec sme sa o peniazoch nebavili, tam sú iné veci na riešenie. Musí prísť k zmene, čo sa týka mládeže,“ reagoval.
Slovensko vyhralo, no večer zanechal viac otázok než odpovedí.
Výsledok potešil, výkon bol solídny, no kulisa aj rozhodnutia z lavičky naznačili, že ide o tím, ktorý ešte stále hľadá nielen ideálnu zostavu, ale aj silnejšie spojenie s vlastnými fanúšikmi.