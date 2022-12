Rus zo Slovana bude na Vianoce sám. Tréner juniorky chváli aj vyradených z áčka

V poslednom období sa v A-tíme opäť objavuje niekoľko nádejných futbalistov, brankár Dominik Greif či útočník Dávid Strelec prestúpili do najlepších líg sveta.

Pred začiatkom sezóny nikto s takou prognózou neprišiel, tak veru ani neviem. Ale teraz, keď je to fakt, musím priznať, že sme s niečím takým nerátali ani my. Postavenie v tabuľke, ale najmä mnohé zápasy, ktoré sme zvládli na výbornú, sú pre nás príjemným prekvapením.

Ak by vám niekto pred sezónou povedal, že v úvode sa dostanete na čelo tabuľky a zimovať budete na šiestom mieste, ako by ste reagovali?

Čo sa zmenilo, že belasá omladina už nebojuje o záchranu, ale hrá o vyššie priečky?

Podarilo sa nám chlapcov v úvode sezóny správne nabudiť. Je tiež vidieť, že sú po dvoch rokoch v tejto súťaži vyhratejší, skúsenejší a ostrieľanejší. Na rôzne herné situácie vedia reagovať rýchlejšie a správnejšie, ukázali to aj v ťažkých zápasoch. Nie všetky nám síce vyšli výsledkovo podľa našich predstáv, ale to je výzva do jarnej časti.

S čím konkrétne ste boli na jeseň nespokojní?