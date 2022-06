Bude mať 50. V týždni dohliada na väzňov, cez víkend hrá dedinskú ligu

Napriek tomu, že onedlho oslávi okrúhle jubileum, má civilné zamestnanie, tri dcéry a nedávno prekonal zranenie, futbal ho ešte stále neomrzel. Člen klubu ligových kanonierov a bývalý reprezentačný útočník RÓBERT SEMENÍK (49) si na seba v aktuálnej sezóne oblieka dres TJ Partizán Dolná Lehota účinkujúceho v II. triede Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. Kanonier, ktorého si fanúšikovia pamätajú najmä z dresov Banskej Bystrice a Košíc, s ktorými oslávil dva majstrovské tituly, naposledy dvakrát skóroval na začiatku júna do siete Tajova, no Dolná Lehota zápas výsledkovo nezvládla a prehrala ho vysoko 3:8.

V tabuľke jej pred posledným kolom patrí nelichotivá trinásta pozícia a na svojom konte má šesť prehier v rade.

Nielen o dedinskom futbale, ale aj o reprezentácii, ktorá nemá formu a stále hľadá útočníka, návrate (ex) reprezentantov na Slovensko, comebacku Banskej Bystrice v najvyššej súťaži, spomienkach na prvý košický titul, od ktorého nedávno ubehlo dvadsaťpäť rokov, spolupráci s trénerom Kozákom či náročnej práci väzenského dozorcu prezradil viac v rozhovore. Napriek tomu, že o pol roka oslávite päťdesiatku, stále ste aktívny hráč. Čomu vďačíte za futbalovú dlhovekosť?



Asi tomu, že celý život športujem a v kondícii ma držia aj moje tri dcéry. Vaši súperi majú o dvadsať či tridsať rokov menej, no vy s nimi stále dokážete držať krok. Je to podľa vás tým, že máte za sebou profesionálnu kariéru a čo to natrénované alebo skôr slabšou kondíciou mladších? Povedal by som, že je to skôr tým, že sa viem dobre pozične postaviť.

V Dolnej Lehote nosíte číslo sedemdesiattri, ktoré symbolizuje rok vášho narodenia, desiatka už nebola voľná? Presne tak. Číslo desať už mal Maroš Hudík, mimochodom navádzač jedného z našich paraolympionikov (Miroslava Harausa, zlatého paraolympionika v superkombinácii z Pjongčangu 2018, pozn. redakcie).

Róbert Semeník. (Autor: SITA)

V minulosti ste si zahrali na viacerých pozíciách, no fanúšikovia si vás pamätajú ako útočníka - kanoniera. Na akej pozícii hrávate v Dolnej Lehote? Už dlhší čas hrávam na pozícii libera a keď je to nutné, tak vybehnem na niekoľko minút na hrot. Začínali ste pritom v obrane a málokto o vás vie, že máte skúsenosť aj ako brankár. V obrane som hral odmalička. Zlom nastal v poslednom ročníku v doraste, po odchode Mareka Penksu do Nemecka, keď ma tréner Benedik začal ku koncu stretnutí posúvať do útoku, kde sa mi strelecky celkom darilo. Plnohodnotným útočníkom som sa stal po prechode z rezervného do prvého mužstva, na vojne, za čias trénera Adamca. Bol to práve on, kto ma začal brávať na tréningy áčka. Čo sa týka brankárskej skúsenosti, bolo to v maďarskom Győri, v sezóne 2002/2003, keď v jednom zo stretnutí dostal náš brankár červenú kartu a nemohli sme striedať. Do konca zápasu zostávalo odohrať dvadsať minút a mne sa podarilo udržať čisté konto. To, čo sa vám v kariére šlo najlepšie, strieľať góly, ste nezabudli. V predposlednom kole proti Tajovu ste sa presadili hneď dvakrát, no Dolná Lehota stretnutie prehrala vysoko 3:8. Celkovo sa mužstvu v tejto sezóne až tak nedarí. Ako by ste tento ročník zhodnotili?