Slovákov čakajú kľúčové zápasy. Do nominácie sa vrátili viacerí hráči

Medzi triom brankárov figuruje meno Michala Kukučku, do kádra sa vrátili obrancovia Gergely Tumma a Adam Obert či stredopoliar Miroslav Gono.

Mladí Slováci v C-skupine kvalifikácie ME 2023 najskôr nastúpia proti Rusku v Moskve na štadióne Chimki (12. novembra o 18.00 SEČ) a následne si zmerajú sily v Alytuse s litovskými rovesníkmi (16. novembra o 17.30 SEČ).

BRATISLAVA. Tréner slovenských futbalistov do 21 rokov Jaroslav Kentoš oznámil v stredu nomináciu na záverečný asociačný termín v kalendárnom roku 2021.

Obert chýbal naposledy pre koronavírusové obmedzenia, chceli sme mu dať priestor, teraz už odohral pár zápasov, dostal šancu aj v áčku Cagliari, čo je pozitívne, preto sa vracia do reprezentácie.

Slovensku patrí v C-skupine aktuálne so šiestimi bodmi 3. miesto, Rusi majú na konte o tri viac. Slováci vstúpili do kvalifikácie domácou výhrou 3:1 nad Litvou, následne prehrali v Severnom Írsku 0:1.

"Čakajú nás ťažké zápasy. Bude to kľúčový zraz z hľadiska vývoja v našej skupine. Ak nadviažeme na septembrové a októbrové výkony, tak verím, že donesieme body aj z vonku. Vieme všetci počítať, Španieli sú líder a myslím si, že vyhrajú skupinu. Neviem, čo by sa mohlo stať, aby sa tak neudialo.

Ak my zvládneme naše zápasy, mal by to byť náš súboj s Ruskom o druhé miesto. Máme ich zmapovaných, všetci hráči hrajú pravidelne ruskú ligu.

Proti Litve to bude už náš druhý zápas. Máme ich podrobne zmapovaných, videli sme aj ich ďalšie zápasy a verím, že zvládneme aj tento duel."