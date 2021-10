Kentoš nerobí pohreby po prehrách, ale nechce ani oslavovať výhru 4:0

BRATISLAVA. Po smolnom závere súboja v Španielsku si slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov napravili chuť v kvalifikácii ME 2023 doma proti Malte.

"Som rád, že po predchádzajúcich dvoch zápasoch, keď sme nezískali body, sme sa dokázali naladiť na víťaznú mentalitu. Môj hetrik bol už len bonus.

Som vďačný spoluhráčom, že mi pripravili šance a ďakujem im za tie góly," zhodnotil Matej Trusa vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu.

Na adresu súpera zo stredomorského ostrova, ktorý kvalitou patrí do nižších poschodí európskeho futbalu, doplnil: "Zápasy proti slabším súperom by sa mali zvládať, ale nie je to ľahké. Dnes už každý vie hrať futbal, aj Malta. V Španielsku nám to ušlo o chlp, zaslúžili sme si tam získať aspoň bod. Som rád, že teraz prišli tri."