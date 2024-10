Slovenskí futbalisti do 19 rokov odohrajú druhý duel v rámci prvého kola kvalifikácie ME. Ich súperom na turnaji hranom v Luxembursku bude dnes Severné Macedónsko. Stretnutie sa začína o 18:00.



V prvom zápase proti Luxembursku triumfovali naši reprezentanti 2:1. Do vedenia išiel v 26. minúte súper zásluhou Nurenberga, ešte v prvom dejstve v 32. minúte vyrovnal Kubka a o našom triumfe rozhodol v 70. minúte Petruška.