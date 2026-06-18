Osemnástka spoznala nového trénera. Zväz určil aj koučov ostatných kategórii

Ivan Belák.
Ivan Belák. (Autor: MŠK Žilina)
TASR|18. jún 2026 o 13:42
ShareTweet0

Cieľom SFZ je koncepčná zmena, ktorá by mala prispieť k napredovaniu celého systému mládežníckych výberov.

Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 18 rokov povedie nový tréner Ivan Belák, ktorý podpísal zmluvu do roku 2028. Vo štvrtok o tom informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe.

Komisia pre výber reprezentačných trénerov urobila zmeny aj v ďalších mládežníckych výberoch.

Reprezentáciu do 15 rokov bude v nasledujúcich dvoch rokoch trénovať Eduard Vilčinský. Jej predchádzajúci kouč Peter Šefaňák sa posunul do „šestnástky“ a z tej postúpil k výberu do 17 rokov Martin Žamba.

Cieľom SFZ je koncepčná zmena, ktorá by mala prispieť k napredovaniu celého systému mládežníckych výberov.

„Výsledkom je, že tréner 'pätnástky' zotrvá pri tejto najmladšej reprezentačnej kategórii dlhšie, teda viac sezón, nebude sa s kádrom posúvať ďalej. 'Šestnástka' a 'sedemnástka' bude tvoriť jednu dvojičku, 'osemnástka' a 'devätnástka' druhú.

Pri týchto blokoch sa budú tréneri posúvať v druhom roku vyššie, vrcholom bude kvalifikácia majstrovstiev Európy príslušnej kategórie, teda U17 a U19, respektíve sa po dvojročnom cykle vrátia k tej nižšej,“ uviedol SFZ.

Komisia ďalej rieši situáciu pri ženských výberoch, ktoré dosiaľ viedli Jozef Jelšic (WU 19 a WU 17) a Peter Januška (WU 15).

Reprezentácie

Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Osemnástka spoznala nového trénera. Zväz určil aj koučov ostatných kategórii