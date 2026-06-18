Osemnástka spoznala nového trénera. Zväz určil aj koučov ostatných kategórii

Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 18 rokov povedie nový tréner Ivan Belák, ktorý podpísal zmluvu do roku 2028. Vo štvrtok o tom informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe.
Komisia pre výber reprezentačných trénerov urobila zmeny aj v ďalších mládežníckych výberoch.
Reprezentáciu do 15 rokov bude v nasledujúcich dvoch rokoch trénovať Eduard Vilčinský. Jej predchádzajúci kouč Peter Šefaňák sa posunul do „šestnástky“ a z tej postúpil k výberu do 17 rokov Martin Žamba.
Cieľom SFZ je koncepčná zmena, ktorá by mala prispieť k napredovaniu celého systému mládežníckych výberov.
„Výsledkom je, že tréner 'pätnástky' zotrvá pri tejto najmladšej reprezentačnej kategórii dlhšie, teda viac sezón, nebude sa s kádrom posúvať ďalej. 'Šestnástka' a 'sedemnástka' bude tvoriť jednu dvojičku, 'osemnástka' a 'devätnástka' druhú.
Pri týchto blokoch sa budú tréneri posúvať v druhom roku vyššie, vrcholom bude kvalifikácia majstrovstiev Európy príslušnej kategórie, teda U17 a U19, respektíve sa po dvojročnom cykle vrátia k tej nižšej,“ uviedol SFZ.
Komisia ďalej rieši situáciu pri ženských výberoch, ktoré dosiaľ viedli Jozef Jelšic (WU 19 a WU 17) a Peter Januška (WU 15).