Slovenky čaká náročná úloha. V prvom kole play-off vyzvú Ukrajinky

Slovenské futbalové reprezentantky si v októbrovom 1. kole play off o postup na MS 2027 zmerajú sily s Ukrajinou.
Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Dvojzápasy 1. kola sa odohrajú od 7. do 13. októbra. V prípade postupu narazia zverenky trénera Petra Kopúňa na úspešnejšieho z dvojice Grécko - Anglicko. Stretnutia 2. kola sú na programe na prelome novembra a decembra.
Pocity sú zaujímavé
„Keďže sme sa dozvedeli súperov na októbrový aj novembrový termín, tak tie pocity sú zaujímavé. Nie že by som bol sklamaný, práve naopak.
Všetci z realizačného tímu sme si želali, aby sme v 1. kole play off dostali súpera z A-skupiny, teda jedného zo štvorice Srbsko, Ukrajina, Slovinsko a Poľsko, a to sa splnilo,“ uviedol Kopúň pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Slovenky sa s Ukrajinou stretli v októbri minulého roka, v príprave vtedy prehrali tesne 1:2.
„V tom stretnutí bola veľmi rýchlo vylúčená Janka Vojteková, preto sa mi to horšie hodnotí a porovnáva. Ale bol to dobrý zápas z našej strany, aj z pohľadu tých fyzických ukazovateľov.
Bude to veľmi zaujímavé. Uvidíme, akú skúsenosť si ony prinášajú zo skupiny A a či sa ešte dokázali v niečom zlepšiť, alebo budú hrať niečo približne podobné, ako proti nám. Ukrajinky sú veľmi behavý súper, hrajú jednoducho.
Alebo teda minimálne proti nám hrali jednoduchšie. Čiže budeme sa musieť na to pripraviť hlavne bežecky.
Som zvedavý, ako to bude v tomto play off,“ pokračoval 41-ročný kormidelník a dodal, že by bolo skvelé, keby Ukrajinky odohrali domáci duel v Košiciach: „Ten náš s nimi by bol v Prešove a tým pádom by som bol najšťastnejší.“
Jeho zverenkám „hrozí“ v prípade postupu konfrontácia s úradujúcimi majsterkami Európy Angličankami.
Súboj s Anglickom bude oslava futbalu
„Ak to všetko zvládneme v októbri a nestane sa nič nečakané, tak náš súboj s Anglickom bude oslava futbalu už aj pred samotnými majstrovstvami. Jednoducho nastúpiť proti takémuto tímu je veľká česť, veď je to jedno z najlepších družstiev, aké existuje.
Anglicko má najlepšiu trénerku, aktuálne je to najlepší tím na európskom kontinente. Svoje zápasy hrávajú na slávnom Wembley.
Čo viac k tomu dodať. Opäť musím zopakovať, že sa veľmi teším a urobíme všetko preto, aby sme sa s nimi v 2. kole play off stretli práve my,“ uzavrel Kopúň.
Slovenky obsadili v 3. skupine B-divízie európskej kvalifikácie tretie miesto. V šiestich stretnutiach získali šesť bodov za dva triumfy nad Lotyšskom (3:2, 2:1).