Kvalifikácia ME vo futbale hráčok do 17 rokov 2022 - Liga B, 4. skupina

POPRAD. Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov postúpili do druhej fázy kvalifikácie ME 2022.

V nedeľnom druhom stretnutí 4. skupiny Ligy B triumfovali v Poprade nad rovesníčkami z Izraela 6:0 a z prvého miesta sa prebojovali do Ligy A, v ktorej sa predstavia v marci.