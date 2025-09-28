Slovan je novým lídrom súťaže. Za úradujúcim majstrom je poradie extrémne vyrovnané

Radosť hráčov Slovana po góle.
Radosť hráčov Slovana po góle.
TASR|28. sep 2025 o 21:29
Pozrite si súhrn výsledkov 9. kola Niké ligy.

BRATISLAVA. Novým lídrom futbalovej Niké ligy 2025/2026 sa stal sériový šampión ŠK Slovan Bratislava. Na čelo tabuľky sa prebojoval po 9. kole vďaka víťazstvu 2:1 na trávniku AS Trenčín.

Úradujúci majster v tomto ligovom ročníku ešte stále neokúsil chuť prehry.

Vo víkendovom šlágri a súboji o prvé miesto si MŠK Žilina a Spartak Trnava napokon podelili body, ich vzájomný zápas sa skončil nerozhodne 2:2, keď „šošoni“ neudržali dvojgólový náskok.

Druhýkrát za sebou sa naopak naplno nepodarilo bodovať Dunajskej Strede, s Komárnom len remizovala 1:1.

Do dobrej formy sa dostáva Ružomberok, výhra 1:0 nad Podbrezovou bola pre nich tretím úspechom v rade.

Michalovce si poradili so Skalicou 2:0 a deľbou bodov sa po výsledku 2:2 skončil duel medzi Košicami a Prešovom.

Niké liga - 9. kolo:

Dunajská Streda - Komárno 1:1 (1:1)

Góly: 77. Djukanovič (z 11 m) - 7. Žák

DAC: Popovič – Kapanadze (46. Kačaraba), Blažek, Nemanič, Mendez (64. Gagua) – Ouro (73. Corr), Tuboly, Gruber (46. Herc) – Redzic, Djukanovič, Ramadan

Komárno: Száraz – Šmehyl, Špiriak, Rudzan, Palán – Kiss (55. Gamboš), Ožvolda (90. Németh) – Ganbold, Žák, Tamás (69. Ivanics) –Mashike (69. Bayemi)

Michalovce - Skalica 2:0 (2:0)

Góly: 23. Brosnan, 32. Taylor-Hart

MFK Zemplín Michalovce: Lukáč - Pauschek, Dzotsenidze, Park, Čurma - Ramos, Zubairu (66. S. Danko), Bednár - Taylor-Hart (88. Bahi), Lopez (35. Paulauskas), Brosnan (66. Ahl)

MFK Skalica: Junas - Gaži, Šuver, Podhorin - L. Šimko (87. Suľa), Morong (81. Černek), Hollý (68. Švec), Bariš, Pudhorocký (68. M. Nagy), E. Daniel - Smejkal (46. Mášik)

Trenčín - Slovan Bratislava 1:2 (0:2)

Góly: 90. Khan (z 11 m) - 4. a 45. Marcelli

Trenčín: Katič – Pavek, Križan, Bessile (46. Kranthove), Holúbek (46. Skovajsa) – Yakubu (70. Doesburg) – Hájovský, Khan – Adyrbekov (61. Guibero), Sabljič, Fiala (82. Adamkovič)

Slovan: Takáč – Mustafič (67. Kašia), Lichý, Bajrič, Yirajang – Savvidis, Ibrahim (46. Blackman) – Ofori (84. Barseghjan), Tolič, Weiss (46. Cruz) – Marcelli (80. Kucharevič)

Na snímke zľava Loic Anthony z Trenčína a Nino Marcelli z Bratislavy počas zápasu 9. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčína a ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Molik-Jesse Khan z Trenčína a Kyriakos Savvidis z Bratislavy počas zápasu 9. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčína a ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke sprava Mustapha Yakubu z Trenčína a Rash Rahim Ibrahim z Bratislavy počas zápasu 9. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčína a ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke Nino Marcelli z Bratislavy sstrieľa gól počas zápasu 9. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčína a ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke Nino Marcelli z Bratislavy sa teší po góle počas zápasu 9. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčína a ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Jakub Holúbek z Trenčína a Marko Tolić z Bratislavy počas zápasu 9. kola futbalovej Niké ligy medzi AS Trenčína a ŠK Slovan Bratislava.

Košice - Prešov 2:2 (0:1)

Góly: 53. Čerepkai, 57. Jakúbek - 45. Begala, 78. Kotula

Košice: Kira - Teplan, Krivák, Kružliak (83. Miljanič) - Kakay (79. Kovács), Jakúbek, Zsigmund, Gallovič, Domik (79. Magda) - Čerepkai, Perišič (88. Rehuš)

Prešov: Bajza - Revenco, Bondarenko, Balodis, Sipľak - Begala, Souček (67. Kotula), Morim (54. Sagna, 75. Masaryk) - Olejník, Regáli, Römling (66. Krasniqi)

Ružomberok - Podbrezová 1:0 (0:0)

Gól: 88. Tučný

Ružomberok: Ťapaj – Gomola, Král, Köstl, Mojžiš, Selecký – Múdry, Grygar (90.+ Luterán) – Fila (69. Kelemen), Hladík, Bačík (70. Tučný).

Podbrezová: Jurička – Mielke, Niňaj, Markovič (46. Luka) – Sanusi, Paraj (66. Chyla), Palumets, Gavrylenko (66. Kujabi) – Štefánik – Galčík (78. Hakobjan), Šiler (89. Řehák)

Žilina - Trnava 2:2 (1:0)

Góly: 23. Iľko, 69. Faško - 72. Procházka, 85. Gong. Rozhodovali: Smolák - Hrmo, Roszbeck, ŽK: Stojsavljevič, Chorcheli, Mikovič (všetci Trnava), 4261 divákov.

MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Kopásek (75. Hranica), Káčer, Adang, Bari (88. Florea) - M. Faško (88. Kaša), Iľko (75. Prokop), Ďatko (67. Roginič)

Spartak: Frelih - Koštrna, Nwadike, Stojsavljevič - Holík, Procházka, Moistsrapišvili, Jureškin (55. Gong) - Škrbo (55. Chorcheli), Paur (71. Kudlička), Mikovič

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
1
1
5
10:14
4
R
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

