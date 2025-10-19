Nový líder súťaže, víťazný debut Straku a triumf Slovana v derby. Súboj o titul sa dramatizuje

Sprava brankár Slovana Dominik Takáč a hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Sprava brankár Slovana Dominik Takáč a hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|19. okt 2025 o 21:09
Pozrite si súhrn výsledkov 11. kola Niké ligy.

BRATISLAVA. Novým lídrom futbalovej Niké ligy sa po 11. kole stali hráči MŠK Žilina, v nedeľu poskočili na prvé miesto po výhre 2:1 na trávniku Dunajskej Stredy a zosadili ju z čela. Pre DAC to bola prvá domáca prehra v sezóne.

„Šošoni“ majú na čele náskok jedného bodu pred Slovanom Bratislava, ktorý má však dva zápasy k dobru. Úradujúci šampión Niké ligy zvíťazil vo víkendovom šlágri pred viac ako 17-tisíc divákmi nad Spartakom Trnava 2:0.

Víťazný debut na lavičke Košíc má za sebou František Straka, jeho zverenci triumfovali nad Michalovcami 3:2. V zbieraní remíz pokračuje nováčik z Prešova, doma si delil s Podbrezovou body po výsledku 2:2.

Hráči MŠK Žilina sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
Zľava Samuel Kopásek a Marko Roginič (obaja Žilina) sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
V pozadí sprava Samuel Ďatko (Žilina) a Damir Redzic (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
V pozadí zľava Xavier Adang (Žilina), Andreas Gruber (Dunajská Streda) a Aleksandre Narimanidze (Žilina) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.
V popredí sprava Samuel Ďatko (Žilina) a Máté Tuboly (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.Zľava Marko Roginič (Žilina) a Taras Kačaraba (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.Zľava Marko Roginič (Žilina) a Máté Tuboly (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.Hráči MŠK Žilina sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina.

Komárnu sa podarilo po troch zápasoch naplno bodovať, Ružomberok zdolal 1:0. A remízou 1:1 sa skončil súboj Trenčína so Skalicou.

Niké liga - 11. kolo:

MFK Ružomberok - KFC Komárno 0:1 (0:0)

Gól: 52. Tamás

FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:0)

Góly: 28. Olejník, 90.+7 Regáli (11 m) - 59. Šiler (11 m), 70. Galčík

AS Trenčín - MFK Skalica 1:1 (0:0)

Góly: 83. Skovajsa - 72. Morong.

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0)

Góly: 60. Cruz, 90.+5 Marcelli.

FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:1)

Gól: 68. Jones, 77. Gallovič, 87. Miljanič - 34. Dzocenidze, 53. Cottrell. 

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 1:2 (0:2)

Góly: 63. Sylla - 34. a 45.+3.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
4
1
26:15
22
V
V
R
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
5
4
2
19:9
19
P
R
V
R
P
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
5
3
3
18:14
18
P
V
V
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    dnes 21:09
