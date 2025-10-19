Nový líder súťaže, víťazný debut Straku a triumf Slovana v derby. Súboj o titul sa dramatizuje

BRATISLAVA. Novým lídrom futbalovej Niké ligy sa po 11. kole stali hráči MŠK Žilina, v nedeľu poskočili na prvé miesto po výhre 2:1 na trávniku Dunajskej Stredy a zosadili ju z čela. Pre DAC to bola prvá domáca prehra v sezóne.
„Šošoni“ majú na čele náskok jedného bodu pred Slovanom Bratislava, ktorý má však dva zápasy k dobru. Úradujúci šampión Niké ligy zvíťazil vo víkendovom šlágri pred viac ako 17-tisíc divákmi nad Spartakom Trnava 2:0.
Víťazný debut na lavičke Košíc má za sebou František Straka, jeho zverenci triumfovali nad Michalovcami 3:2. V zbieraní remíz pokračuje nováčik z Prešova, doma si delil s Podbrezovou body po výsledku 2:2.
Komárnu sa podarilo po troch zápasoch naplno bodovať, Ružomberok zdolal 1:0. A remízou 1:1 sa skončil súboj Trenčína so Skalicou.
Niké liga - 11. kolo:
MFK Ružomberok - KFC Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 52. Tamás
FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:0)
Góly: 28. Olejník, 90.+7 Regáli (11 m) - 59. Šiler (11 m), 70. Galčík
AS Trenčín - MFK Skalica 1:1 (0:0)
Góly: 83. Skovajsa - 72. Morong.
FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0)
Góly: 60. Cruz, 90.+5 Marcelli.
FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:1)
Gól: 68. Jones, 77. Gallovič, 87. Miljanič - 34. Dzocenidze, 53. Cottrell.
FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 1:2 (0:2)
Góly: 63. Sylla - 34. a 45.+3.