Krutý verdikt lekárov. Japonsku bude na MS vo futbale chýbať najlepší hráč

Zranený futbalista anglického Brightonu Kaoru Mitoma nie je súčasťou nominácie Japonska na blížiaci sa svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku.
V nominácii chýba aj útočník francúzskeho AS Monaco Takumi Minamino, ktorý si koncom decembra roztrhol predný skrížený väz v ľavom kolene.
Dvadsaťosemročný krídelník Mitoma utrpel zranenie zadného stehenného svalu počas víťazstva 3:0 nad Wolverhamptonom v sobotnom zápase Premier League.
„Lekársky tím usúdil, že by bolo pre neho náročné dostať sa počas turnaja späť do plnej kondície,“ povedal tréner národného tímu Hadžime Morijasu podľa agentúry AFP pri oznámení nominácie v Tokiu.
Mitoma patrí medzi najlepších hráčov Japonska a v marci strelil jediný gól pri víťazstve 1:0 nad Anglickom v prípravnom zápase vo Wembley.
Výraznú úlohu zohral aj pri víťazstvách nad Nemeckom a Španielskom na MS 2022 v Katare, kde Japonsko napokon vypadlo v osemfinále po rozstrele s Chorvátskom.
Obranca Ajaxu Takehiro Tomijasu sa dostal do 26-člennej nominácie napriek tomu, že za Japonsko nehral od júna 2024 pre zranenia.
Nechýbajú ani Daiči Kamada z Crystal Palace, Wataru Endo z Liverpoolu či Takefusa Kubo z Realu Sociedad San Sebastian. Do nominácie sa dostal aj Kento Šiogai z Wolfsburgu, ktorý debutoval za reprezentáciu pri marcovom víťazstve Japonska 1:0 nad Škótskom v Glasgowe.
Japonsko sa v F-skupine stretne s Holandskom, Švédskom a Tuniskom. Turnaj začne zápasom proti Holanďanom 14. júna v Arlingtone v Texase.
Nominácia Japonska na MS 2026:
Brankári: Zion Suzuki (Parma Calcio), Keisuke Osako (Sanfrecce Hirošima), Tomoki Hajakawa (Kašima Antlers)
Obrancovia: Juto Nagatomo (FC Tokio), Šogo Taniguči (Sint-Truidense VV), Ko Itakura, Takehiro Tomijasu (obaja Ajax Amsterdam), Cujjoši Watanabe (Feyenoord Rotterdam), Hiroki Ito (Bayern Mníchov), Ajumu Seko (Le Havre AC), Jukinari Sugawara (Werder Brémy), Džunnosuke Suzuki (FC Kodaň)
Stredopoliari: Wataru Endó (FC Liverpool), Džunja Ito (K.R.C. Genk), Daiči Kamada (Crystal Palace), Ricu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Stade de Reims), Kaišu Sano (1. FSV Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastian)
Útočníci: Ajase Ueda (Feyenoord Rotterdam), Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Kento Šiogai (VfL Wolfsburg), Juito Suzuki (SC Freiburg), Keisuke Goto (Sint-Truidense VV)