Trenčín zastavila v rozlete červená karta, Ružomberok výhodu využil

Peter Struhár, tréner Ružomberka: „Máme radosť z víťazstva nad kvalitným súperom. Chlapcov musím pochváliť za prácu v defenzíve. Hlavne sme sa dobre pripravili na ich krajných hráčov, ktorí sa dokážu presadiť v situáciách jeden na jedného. Veľmi dobre ich zdvojovali streďáci i krajní obrancovia.

V ofenzíve sme sa snažili o presing, a tak získavať lopty, čo sa aj darilo. Som rád, že sa presadili obaja útočníci, v prvom polčase Tomáš Bobček a v závere striedajúci Marko Kelemen.“

František Straka, tréner Trenčína: „Domáci vyhrali zaslúžene, hlavne vďaka prvému polčasu, v ktorom boli oveľa dôraznejší a efektívnejší. Paradoxom je, že my sme mali prvú obrovskú šancu Azangom. Keby sme to dali, zápas by možno vypadal inak, ale na keby sa nehrali.

Je to facka, z ktorej sa musíme poučiť. Boli tam akcie, ktoré sme nedotiahli do konca. Urobíme si dôkladnú analýzu príčin prehry. Už sa musíme sústrediť na ďalší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.“