Slovenské futbalistky zvládli dôležitý duel. Kopúň: Zaskočili nás

Peter Kopúň, tréner SR: "Prvý polčas sme to neboli my, Rumunky vysunuli hru vysoko a evidentne nás zaskočili. Postupom času sa hra spomaľovala, čo nám v danej chvíli vlastne vyhovovalo a po bezgólovom polčase sme si cez prestávku ozrejmili veci, ktoré musíme robiť inak. Po obrátke to z našej strany bolo iné, lepšie po každej stránke. Gól bol nádherný a po ňom som cítil, že tento tím takto vydretý náskok cez prsty už jednoducho nepustí. Nebol to najpohľadnejší futbal, ale súťažné zápasy sa v dnešnej dobe už na krásu naozaj nehrajú. Máme sedem bodov a pred nami sú dva zápasy, ktoré definitívne rozhodnú, ako na tom sme."