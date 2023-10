Calzona výrazné zmeny nespravil, premiéru na reprezentačnom zraze zažijú dvaja mladíci

Tréner Francesco Calzona ich zaradil do kádra pred kvalifikačnými zápasmi na ME 2024 na pôde Portugalska (13.10.) a Luxemburska (16.10.).

BRATISLAVA. Do nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie sa premiérovo dostali Leo Sauer z Feyenoordu Rotterdam a Dominik Hollý (AS Trenčín).

Pozvánku dostal opäť Tomáš Suslov, ktorý prestúpil do Verony. Podľa kouča ho sledovali a kanonierovi pomohol výkon proti Turínu, keď odohral 84. minút.

Calzona: Vybrali sme najlepších hráčov

Naopak chýba obranca Martin Valjent z Mallorcy. "V klube neprechádza ideálnym obdobím. Po dvojzápase v júni mal vážne zranenie.

V tomto momente sme sa po rozhovoroch s ním rozhodli, že zostane s tímom.

Netreba však za tím nič hľadať. Som presvedčený, že je výborný hráč a vždy dal zo seba v reprezentácii maximum," konštatoval kouč Slovenska.

Slovákov čaká najprv duel v Porte (13. októbra o 20.45 h) proti suverénnym Portugalcom, ktorí sú na čele J-skupiny s plným počtom 18 bodov a skóre 24:0.

"Vybrali sme najlepších hráčov, akých sme mohli. Vieme aké zápasy nás čakajú, dá sa povedať, že najdôležitejšie.

Do každého musíme ísť s tým, že chceme vyhrať a postúpiť na ME. Ideme do Portugalska odovzdať maximum.

Môžeme povedať, že patria k piatim najlepším tímom na svete. V hre sú tri body, do každého duelu ideme s tým získať body," povedal Calzona.