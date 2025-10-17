Slovenskí futbalisti v rebríčku FIFA klesli. Nemecko sa vrátilo do TOP 10

Futbalisti Slovenska.
Futbalisti Slovenska. (Autor: TASR)
TASR|17. okt 2025 o 14:23
Posun v rebríčku zaznamenalo Severné Írsko.

ZÜRICH. Španielski reprezentanti sú aj po októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 na čele rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

V najlepšej trojke si vymenili miesta Argentínčania s Francúzmi, na druhú priečku sa posunuli úradujúci majstri sveta z Kataru. Slovensko si pohoršilo o štyri pozície a patrí mu 46. priečka.

V najlepšej desiatke došlo celkom ku štyrom zmenám. Okrem Argentínčanov sa posunuli aj Holanďania, ktorí na šiestom mieste predbehli Brazílčanov.

Obe októbrové stretnutia v kvalifikačnej G-skupine proti Malte a Fínsku zvládli v pomere 4:0.

Po dvoch triumfoch sa na deviatu priečku posunuli Taliani a top 10 po novom uzatvárajú Nemci, ktorí v „slovenskej“ A-skupine zdolali Luxembursko (4:0) i Severné Írsko (1:0). Z najlepšej desiatky vypadli Chorváti.

Slováci prišli po prehre v Severnom Írsku (0:2) a domácom víťazstve nad Luxemburskom (2:0) o 8,52 bodov a klesli o štyri miesta. Severní Íri si polepšili o tri pozície a figurujú na 69. priečke, Luxemburčania klesli o jedno miesto a sú 97.

Najväčším skokanom v októbrovom vydaní rebríčka je 108. Niger, ktorý si polepšil o deväť miest. Naopak, najväčší pokles zaznamenalo Grécko. To si pohoršilo o osem pozícií a figuruje na 48. priečke.

Novembrové vydanie rebríčka FIFA rozhodne o nasadení tímov na samotných MS, kde bude 12 skupín, na nadchádzajúcom svetovom šampionáte sa totiž zúčastní rekordných 48 reprezentácií.

Hostiteľské krajiny USA, Kanada a Mexiko budú zaradené do prvého koša a doplní ich deväť najlepších z rankingu. Žreb skupín sa uskutoční v piatok 5. decembra vo Washingtone.

Aktuálny rebríček FIFA

/k 17. októbru 2025/

P.

Krajina

Body

1. (1.)

Španielsko

1880,76

2. (3.)

Argentína

1872,43

3. (2.)

Francúzsko

1862,71

4. (4.)

Anglicko

1824,3

5. (5.)

Portugalsko

1778

6. (7.)

Holandsko

1759,96

7. (6.)

Brazília

1758,85

8. (8.)

Belgicko

1740,01

9. (10.)

Taliansko

1717,15

10. (12.)

Nemecko

1713,3

46. (42.)

Slovensko

1483,35

69. (72.)

Severné Írsko

1366,27

97. (96.)

Luxembursko

1231,8

