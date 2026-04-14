Na historicky prvé víťazstvo stále čakajú. Slovenky nezvládli duel vo Fínsku

Kvalifikácia MS vo futbale žien 2027
B-divízia - 3. skupina:
Fínsko – Slovensko 4:2 (2:1)
Góly: 4. Kosolová, 22. Engmanová, 67. P. Nyströmová, 75. E. Nyströmová - 35. Fabová, 71. Hmírová (z 11 m)
Rozhodkyne: Dowleová - Carneyová, Williamsová (všetky V.Brit.)
ŽK: Bartovičová, Šurnovská
Fínsko: Koivunenová - E. Koivistová, E. Nyströmová, Tynniläová, Lehtolová - Sirenová, Ölingová, Summanenová (54. V. Koivistová), Engmanová (82. Franssiová), Kosolová (66. P. Nyströmová) - Lindströmová (82. Seveniusová)
SR: Korenčiová - Retkesová, Bartovičová, Fischerová, Maťavková, Vojteková - Škorvánková (78. Kaláberová), Mikolajová (78. Žemberyová), Šurnovská (65. Gondová), Morávková (65. Hmírová) - Fabová (86. Hrúziková)
Slovenské futbalové reprezentantky zaznamenali druhú prehru v kvalifikácii o postup na MS 2027.
V utorňajšom stretnutí 3. skupiny B-divízie podľahli na umelom trávniku v Helsinkách favorizovaným Fínkam 2:4.
Domáce sa ujali vedenia už vo 4. minúte zásluhou Katariiny Kosolovej a v 22. minúte zvýšila na 2:0 Adelina Engmanová.
Zverenky trénera Petra Kopúňa dvakrát znížili, keď v 35. minúte skórovala útočníčka Klaudia Fabová a krátko po presnom zásahu Pauliny Nyströmovej upravila na 2:3 z pohľadu hostiek z pokutového kopu v 71. minúte striedajúca Patrícia Hmírová.
Eva Nyströmová však už v 75. minúte prinavrátila Fínkam dvojgólové vedenie, ktoré si už domáce postrážili.
Slovenská ženská reprezentácia tak na historicky prvé víťazstvo na Fínskom naďalej čaká.
V ďalšom dueli 3. skupiny sa stretli Lotyšky a Portugalčanky. Slovenky sa pred koncom ich súboja nachádzali na priebežnej 3. priečke s tromi bodmi. V sobotu 18. apríla o 16.00 h v Prešove privítajú Portugalsko.
Hlasy po zápase
Peter Kopúň, tréner SR: „Mám z toho zápasu veľmi zmiešané pocity. Úvod stretnutia bol z našej strany veľmi slabučký. Dostali sme rýchly gól, čím sme samé posadili súpera na koňa. Potom sme znížili a opäť sme znížili, skrátka tie dobré veci zatienili naše individuálne chyby.“
Klaudia Fabová, útočníčka SR, gól v zápase: „Gól v reprezentácii vždy poteší, ale radšej by som bola, keby bol víťazný. Zápas sme prehrali po našich individuálnych zlyhaniach.“
Mária Korenčiová, brankárka SR: „Začali sme zle, po polhodine hry sme prehrávali 0:2, ale dokázali sme znížiť. Pre mňa ako brankárku bolo ťažké sa po tých góloch vždy skoncentrovať na to, aby som vedela družstvu v ďalších momentoch ešte pomôcť.“