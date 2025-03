Faerské ostrovy, Bielorusko, Moldavsko či San Marino. Čo znamená prehra Slovákov v Ľubľane?

Najbližšie čakajú slovenskú futbalovú reprezentáciu dva prípravné zápasy v júni (jeden by mali odohrať v Grécku, no slovenská strana to zatiaľ nepotvrdila) a potom už štart do kvalifikácie MS 2026.

V nej nastúpia zverenci Francesca Calzonu v priebehu troch mesiacov na šesť zápasov proti trom konkurentom. Začínajú 4. septembra 2025 doma proti Nemecku.