Návrat Šporara je ekonomicky náročný, priznal Kmotrík. Slovan si musí pripraviť milióny

„Dokázal, že je to hráč, ktorý spĺňa európske parametre. Ak budeme súhlasiť s transferom, určite to bude najväčší prestup zo Slovenska,” dodal Kmotrík.

„Neviem si predstaviť, že by som Andraža predal za sumu nižšiu než 7-8 miliónov eur,” avizoval šéf klubu Ivan Kmotrík mladší v decembri 2019, keď bol v Európe o slovinského útočníka Andraža Šporara enormný záujem.

Tak sa aj stalo. Šporarove kroky smerovali do Portugalska, konkrétne do Lisabonu.

No tieto sny sa mu nesplnili. Šporar strávil posledné dve sezóny v gréckom Panathinaikose, ktorý zaplatil za Šporara Sportingu 3,5 milióna eur, z ktorých videl Slovan 350-tisíc eur.

„Ak Andraž prestúpi v budúcnosti do ešte silnejšej ligy, bude mať Slovan desaťpercentný podiel z prestupovej čiastky, čo pri sumách, za aké Sporting predáva hráčov do zahraničia, môže pre nás predstavovať státisíce či možno aj milióny eur,” mydlil si Kmotrík ruky krátko po rekordnom prestupe.

Vráti sa do Slovana? Má klub na jeho prestup potrebné peniaze? Je pre slovenského majstra nevyhnutným podpisom?

Slovinec by sa vraj prestupu do Slovana nebránil: „Záujem je obojstranný, no musíme sa dohodnúť s klubom.”