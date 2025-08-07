Kto ponaháňa Slovan a prečo vypadne Trenčín? Takto dopadne Niké liga (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Epizóda 136 je tu priatelia a v nej aj najnovšie informácie zo sveta futbalu.
V najnovšej epizóde sme sa pozreli na to, ako podľa nás skončí sezóna v Niké lige. O majstrovi je takmer iste rozhodnuté...
Otázkou je, kto mu bude najviac konkurovať a kto ho môže potenciálne oddialiť od zisku titulu do čo najneskoršej fázy ligy.
Druhé a tretie miesto je podľa nás takmer identicky podelené medzi Žilinu a Trnavu, no ašpirantov na pozície v TOP 5 je veľmi náročné odhadnúť.
Ak sa bavíme o zostupe, zhodujeme sa v názore, že to dosť možno padne na Trenčín, ktorý si v minulých rokoch len tak tak zachránil ligovú kožu.
A baráž? Možno Ružomberok, možno Prešov a možno Skalica. A čo si myslíš ty? Napíš svoj názor do komentárov.
V najnovšej epizóde sa dozvieš aj
- Ako si Košice prehrali súboj v Európe?
- Prečo je Slovan oproti Kayratu outsider?
- V čom môže byť lepší?
- Prečo vypadne Trenčín z Niké ligy?
Tipujeme tiež tabuľku druhej slovenskej ligy, pričom na titulovom mieste leží ViOn alebo Banská Bystrica. Súčasťou epizódy je tiež sumár toho, čo naše kluby odohrali v európskych pohároch a čo ich ešte čaká.
Slovanu držíme palce proti Kayratu, Trnave proti Craiove a Žiline s Košicami ďakujeme.
VIDEO: 136. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.