Kto ponaháňa Slovan a prečo vypadne Trenčín? Takto dopadne Niké liga (podcast Spoza piva)

Franko Sabljič a Kristián Koštrna (na zemi) počas zápasu AS Trenčín - Spartak Trnava.
Franko Sabljič a Kristián Koštrna (na zemi) počas zápasu AS Trenčín - Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|7. aug 2025 o 07:30
Nová epizóda futbalového podcastu Spoza piva.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Epizóda 136 je tu priatelia a v nej aj najnovšie informácie zo sveta futbalu.

V najnovšej epizóde sme sa pozreli na to, ako podľa nás skončí sezóna v Niké lige. O majstrovi je takmer iste rozhodnuté...

Otázkou je, kto mu bude najviac konkurovať a kto ho môže potenciálne oddialiť od zisku titulu do čo najneskoršej fázy ligy. 

Druhé a tretie miesto je podľa nás takmer identicky podelené medzi Žilinu a Trnavu, no ašpirantov na pozície v TOP 5 je veľmi náročné odhadnúť.

Ak sa bavíme o zostupe, zhodujeme sa v názore, že to dosť možno padne na Trenčín, ktorý si v minulých rokoch len tak tak zachránil ligovú kožu. 

A baráž? Možno Ružomberok, možno Prešov a možno Skalica. A čo si myslíš ty? Napíš svoj názor do komentárov. 

V najnovšej epizóde sa dozvieš aj

  • Ako si Košice prehrali súboj v Európe? 
  • Prečo je Slovan oproti Kayratu outsider?
  • V čom môže byť lepší?
  • Prečo vypadne Trenčín z Niké ligy?

Tipujeme tiež tabuľku druhej slovenskej ligy, pričom na titulovom mieste leží ViOn alebo Banská Bystrica. Súčasťou epizódy je tiež sumár toho, čo naše kluby odohrali v európskych pohároch a čo ich ešte čaká.

Slovanu držíme palce proti Kayratu, Trnave proti Craiove a Žiline s Košicami ďakujeme. 

VIDEO: 136. epizóda podcastu Spoza piva

Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

    dnes 07:30
