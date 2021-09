Polovica hry? Tak zle na tom Slováci ešte nikdy neboli

BRATISLAVA. Líder obrany Milan Škriniar krátko po zápase privrel oči a do dresu si smutne zakrýval tvár.

Na tvárach slovenských hráčov bolo vidno sklamanie. „Bol to slušný výkon, svedčí o tom potlesk z tribún. Dali sme do toho všetko. Veľa sme nabehali, veľmi to bolelo,“ vravel kapitán Marek Hamšík.

Jeho tím prestrieľal úradujúcich vicemajstrov sveta v pomere 17:13. Márne.

Futbalisti Slovenska v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2022 prehrali doma s Chorvátskom 0:1.

„Chýbalo nám šťastie, to naopak mali Chorváti. Dali gól po odrazenej strele. Brožovič to super trafil. Prestrelil všetkých hráčov,“ dodal Škriniar.