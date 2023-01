Škrtel sa čoskoro môže vrátiť do Trnavy. Hlavné slovo má mať tréner, tvrdí Gašparík

V našej najvyššej súťaži je veľká fluktuácia trénerov, vy ste však na lavičke Spartaka už viac ako dva roky. Čomu to pripisujete?

Vyplýva to aj z nastavenia klubu. Je tam veľa domácich: prezident klubu Peter Macho je Trnavčan, my tréneri sme Trnavčania a je tam aj dosť hráčov, ktorí prešli mládežou Trnavy a sú naši odchovanci. Celé si to sadlo.

V Trnave sú však najdôležitejšie výsledky. Pokiaľ by som ich nemal, ani ja by som tam už nebol.

Výsledky však sú a ja som klubu vďačný, že mám pokoj na robotu, dali mi veľké právomoci. Nikto mi do toho nezasahuje, mám hlavné slovo aj pri výbere hráčov a to je strašne dôležité. To sa na Slovensku často nestáva.

Ja v Trnave mám takú pozíciu, že mám rozhodujúce slovo a zatiaľ nám to funguje.

Druhá vec je, že keď chce byť tréner úspešný, potrebuje dobrých hráčov. Tých som našiel od prvého dňa. Postupne to mužstvo budujeme, nemáme veľkú fluktuáciu hráčov, ale budujeme stále silnejší tím. Chalanov, ktorí začnú výkonnostne zaostávať, zase vymeníme za niekoho nového.