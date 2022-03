Nováčik otočil zápas proti Senici. Rozhodli góly v závere stretnutia

Fortuna liga - skupina o udržanie - 1. kolo

Z úvodného tlaku však domáci pred Ravasovou bránkou nič nevyťažili. Blízko ku gólu boli Liptáci v 37. minúte, Andričova hlavička orazítkovala iba žrď, pri následnej dorážke si Andrič prekážal so spoluhráčom Gerátom a gól z toho napokon nebol.

Domáci sa do zakončenia dostávali pomerne často, no v koncovke im chýbal potrebný pokoj. Do šatní sa tak odchádzalo za rovnovážneho stavu.

II. polčas:

Aj nástup do druhého polčasu vyšiel lepšie domácim. Ďalšiu z vyložených šancí spálili hráči Tatrana v 52. min. Laura z diaľky tvrdo vypálil a Ravas jeho prudkú strelu iba vyrazil pred dobiehajúceho Staša, ktorý zo sľubnej pozície prestrelil.

O pár minút neskôr zostal v pokutovom území po súboji s Anabom ležať Laura, pokutový kop z toho napokon nebol. Klúčové momenty z pohľadu hostí prišli v 67. minúte.

Najprv na vzdialenejšej žrdi senickej brány neusmernil loptu do siete Švec, následne brankár Ravas rozohral na krajného obrancu Anabu, ktorý poslal dopredu dlhú 50-metrovú prihrávku na nabiehajúceho Jurdíka.

Ten sa ocitol za chrbtom obrany Liptákov a poradil si aj so zakončením - 0:1. Domácich inkasovaný gól nezlomil, naopak pridali na obrátkach.