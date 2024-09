Ak má Gyömbér látať post pravého beka, tak to sme teda dopadli (Podcast Spoza piva)

Druhý zápas bol špeciálny z viacerých dôvodov. Polovica Spoza piva sa na ňom zúčastnila aj osobne, keďže repre zavítala po takmer 30 rokoch do metropoly východu.

Košice v novučičkej aréne privítali slovenský výber v zápase proti Azerbajdžanu. Zápas bol zaujímavý, výsledkovo 2:0 a povinné tri body do tabuľky.

Zraz tak môžeme určite hodnotiť ako vydarený, keďže z dvoch zápasov máme 6 bodov.

Téma, ktorú sme tiež načrtli, je využívanie hráčov a otázka pravých obrancov v reprezentácii.

Pýtame sa na to len pre to, že Michal Tomič bol síce nominovaný, no v oboch stretnutiach sa mu neušlo miesto ani na lavičke náhradníkov.