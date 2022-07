Kucka chcel hrať bližšie k domovu, Slovan je pre neho výzvou

BRATISLAVA. Slovenský futbalový stredopoliar Juraj Kucka sa po trinástich rokoch vrátil na Slovensko, keď prijal ponuku ŠK Slovan Bratislava.

V mužstve sa stretne aj s bývalým trénerom z reprezentácie Vladimírom Weissom st., no podľa jeho vlastných slov to nebol hlavný dôvod jeho príchodu k "belasým". Radil sa o tom so svojím manažérom aj s rodinou.

"Po ukončení zmluvy v Anglicku som hľadal klub, ktorý je bližšie k Slovensku. Mal som totiž už taký pocit, že by som sa chcel pomaličky vracať späť domov alebo aspoň bližšie. Z ponúk, ktoré som mal, sa mi najviac páčila tá zo Slovana.