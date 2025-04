Slovensko čaká špecifický prípravný zápas. Na neutrálnej pôde a bez divákov

Vôbec prvýkrát sa reprezentačné výbery stretli v októbri 1994 v Tel Avive v kvalifikačnom zápase o postup na ME 1996, kde sa zrodila remíza 2:2. V odvetnom stretnutí v Košiciach (16.9.1995) zvíťazil tím vedený trénerom Jozefom Jankechom 1:0, no na postup na EURO 1996 to nestačilo.

V ďalších dvoch prípravných stretnutiach zdolalo Slovensko v auguste 1999 svojho súpera v Bratislave na Pasienkoch 1:0 a o pätnásť rokov neskôr v Netanyi 3:1.

Ostatné dva vzájomné duely nášho tímu s Izraelom sa viažu k Lige národov 2020/21. V prvom stretnutí v Netanyi sa v septembri 2020 rozišli mužstvá po remíze 1:1, v odvete v Trnave, o mesiac neskôr, si pripísal Izrael premiérové víťazstvo proti Slovensku v pomere 3:2.