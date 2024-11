V dvoch zápasoch s plným počtom bodov. Slovenská sedemnástka zostáva v hre o ME

V nej budú už v roku 2025 bojovať o 11 miesteniek na ME v Albánsku naplánované na závere mája.

Zverenci trénera Martina Žambu totiž na kvalifikačnom turnaji na Cypre majú po dvoch dueloch na svojom konte dve víťazstvá a istotu prieniku do A-ligy.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti do 17 rokov sú o krok bližšie k postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie.

"Z našej strany to bol dominantný výkon od prvej sekundy. Všetci hráči k zápasu pristúpili zodpovedne a s maximálnou vážnosťou. V zápase sme diktovali tempo hry, vypracovali sme si množstvo streleckých príležitostí a zahrávali sme až trinásť rohových kopov.

Výsledkom tejto našej hernej prevahy bolo sedem pekných strelených gólov. Naopak súpera sme do príležitostí nepustili, dôkazom toho je, že ani raz počas celých 90 minút nevystrelil na našu bránu," zhodnotil kouč Žamba hladký triumf nad outsiderom podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Priznal tiež, že jeho zverenci do bodky splnili to, čo im on ako tréner stanovil pred zápasom.

"Teší nás, že sme Gibraltár zdolali vyšším výsledkom, ako sa to podarilo Francúzsku. Aj v tomto smere chceme chlapcov pochváliť, pretože i v predzápasovej príprave sme prízvukovali, aby sme aj v prípade, že sa nám podarí streliť dva-tri góly, ďalej nepoľavili, ale naopak šli za ďalšími gólmi," doplnil.