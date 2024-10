Mladík Slovana zahviedil v reprezentácii. Na úvod kvalifikácie bol strojcom výhry

Kvalifikácia EURO U17

ACHNA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov vstúpili úspešne do kvalifikácie ME. V úvodnom zápase 11. skupiny potvrdili úlohu favoritov a na Cypre zvíťazili 3:2.

Mužstvo trénera Martina Žambu dokázalo otočiť nepriaznivý stav z 1:2. Výrazný podiel na trojbodovom zisku Slovákov mal Maxim Mateáš, ktorý strelil dva góly.