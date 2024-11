Novému kapitánovi pripadali Estónci ako Barcelona. Viem pochopiť fanúšikov, vravel Greif

Tabuľkové umiestnenie už bolo jasné pred zápasom a teda aj to, že Slovákov čaká baráž o postup do B-divízie, stále však bolo o čo hrať.

V 72. minúte si výborne všimol, že brankár hostí stojí vysoko a ľavačkou ho obstrelil.

„Estónci spravili v rozohrávke chybu, tak som to prebral, videl som, že brankár stojí mimo a vystrelil som. No a padlo to tam,“ opísal svoj gól útočník Slovana.

Bol to jeho štvrtý gól v tohtoročnej edícii Ligy národov.

„Bol to výborný rok pre mňa osobne i pre slovenskú reprezentáciu,“ uviedol Strelec. „Tvrdo som pracoval a som rád, že to dopadlo takto,“ doplnil.