Tím doviedol do semifinále MS, na dosah mal triumf na Africkom pohári národov. Maroko ostalo bez trénera

Tréner marockej futbalovej reprezentácie Walid Regragui odstúpil z funkcie len niekoľko mesiacov pred štartom MS v USA, Kanade a Mexiku. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii.
O Regraguiho odchode, menej než 100 dní pred začiatkom svetového šampionátu, sa už skôr hovorilo v mediálnom priestore.
Prezident Marockej futbalovej federácie Fouzi Lekjaa sa na tlačovej konferencii pripojil k Regraguimu a podujatie sa nieslo v duchu pocty odchádzajúcemu trénerovi.
„Tím potrebuje novú tvár, inú energiu a nový pohľad s novým trénerom. Myslím si, že mužstvo potrebuje pred majstrovstvami sveta nový impulz a novú víziu, aby mohlo ďalej napredovať. Moje rozhodnutie odísť je súčasťou vývoja tohto tímu,“ citovala Regraguiho agentúra AP.
Päťdesiatročný kormidelník doviedol Maroko do semifinále MS 2022, čo bolo historicky prvé semifinále pre africkú aj arabskú krajinu.
Kritiku však vyvolal po tom, čo tím nedokázal vyhrať Africký pohár národov na domácej pôde a v januári prehral dramatické finále so Senegalom 0:1.
Lekjaa oznámil, že Regraguiho nástupcom bude Mohamed Ouahbi, ktorý doviedol marockú reprezentáciu do 20 rokov k titulu na svetovom mládežníckom šampionáte.
Pre Ouahbiho to bude prvá skúsenosť s trénovaním seniorského národného tímu. Štyridsaťdeväťročný belgicko-marocký tréner predtým viedol reprezentáciu do 23 rokov a veľkú časť kariéry strávil pri mládežníckych tímoch belgického klubu Anderlecht.
„Nie som tu preto, aby som budoval základy, pretože tie už existujú. Som tu, aby sme pokračovali vo výkonoch,“ povedal Ouahbi.
Dodal tiež, že jeho asistentom bude Joao Sacramento. Portugalský tréner bol v minulosti asistentom v Paríži St. Germain a pracoval aj pod vedením Joseho Mourinha v AS Rím a Tottenhame.