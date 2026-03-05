Medzinárodná futbalová federácia diskutovala s Mexikom o bezpečnosti počas MS

Letecký pohľad na rekonštrukčné práce na štadióne Estadio Azteca alebo Estadio Banorte.
Letecký pohľad na rekonštrukčné práce na štadióne Estadio Azteca alebo Estadio Banorte.
Dôvodom je séria násilnosti po zabití najhľadanejšieho vodcu drogového kartelu.

Predstavitelia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) diskutovali s mexickými orgánmi o bezpečnosti zápasov, ktoré sa v krajine odohrajú počas letných MS v USA, Kanade a Mexiku.

Dôvodom je séria násilnosti po zabití najhľadanejšieho vodcu drogového kartelu Nemesia Rubena Osegueru Cervantesa prezývaného „El Mencho“.

Mexiko má hostiť celkom trinásť duelov, ktoré sa uskutočnia v mestách Mexiko, Guadalajara a Monterrey.

„Preskúmali sme protokoly spravodajských informácií, prevencie a operačného nasadenia, ktoré budú zavedené počas tohto medzinárodného podujatia,“ uviedol mexický minister bezpečnosti Omar Garcia Harfuch.

Prezidentka krajiny Claudia Sheinbaumová už skôr sľúbila, že bezpečnosť v priebehu šampionátu bude pre všetkých zúčastnených zaručená.

Minulý týždeň telefonovala so šéfom FIFA Giannim Infantinom, ktorý Mexiku vyjadril v súvislosti s organizovaním MS plnú dôveru, pripomenula agentúra AP.

