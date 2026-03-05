Zúčastní sa Irak v baráži o MS? Viacerí hráči môžu mať problém získať víza

Účasť irackých futbalistov v medzikontinentálnej baráži o postup na majstrovstvá sveta ohrozuje letecký chaos, ktorý na Blízkom východe nastal po amerických a izraelských útokoch na Irán.
Reprezentanti Iraku majú 31. marca v Monterrey v Mexiku nastúpiť proti víťazovi zápasu medzi Bolíviou a Surinamom.
Iracký vzdušný priestor je od víkendu uzavretý. Susedný Irán reagoval na letecké údery USA a Izraela odpálením rakiet a bezpilotných lietadiel na Izrael, štáty Perzského zálivu a ďalšie krajiny.
Irackí funkcionári sa obávajú, že sa im nepodarí dopraviť do Mexika všetkých hráčov. „Kvôli uzavretiu vzdušného priestoru nemôže náš hlavný tréner Graham Arnold opustiť Spojené arabské emiráty.
Navyše niekoľko ambasád zostáva v súčasnosti zatvorených, čo bráni viacerým hráčom, technickému a zdravotníckemu personálu získať víza do Mexika,“ uviedla iracká asociácia vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra Reuters.
Zväz sa preto obrátil so žiadosťou o pomoc na FIFA a Ázijskú futbalovú konfederáciu. „FIFA aj AFC situáciu pozorne sledujú, zostávame s nimi v úzkom kontakte,“ doplnili predstavitelia.
Iracký národný tím sa doteraz zúčastnil iba jedného svetového šampionátu – v roku 1986 hral v Mexiku a po troch tesných prehrách skončil v skupine na poslednom mieste. Teraz sa môže na júnový a júlový turnaj v USA, Kanade a Mexiku prebojovať ako deviaty ázijský zástupca.
Otázna je pritom aj účasť Iránu, ktorý má na šampionáte odohrať všetky tri zápasy v skupine v USA.
Podľa agentúry Reuters by ho na turnaji mohli nahradiť Spojené arabské emiráty alebo práve Irak, ak by v baráži neuspel. Na majstrovstvách sveta sa po prvý raz predstaví 48 tímov.