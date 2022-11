Hamšík vypredal Tehelné pole, Calzonovi však vypadli až štyria hráči

Pre hlavného trénera Francesca Calzonu, ktorý sleduje kariéru slovenského stredopoliara od jej začiatku, to bude štvrtý duel na lavičke Slovenska. Taliansky kouť verí, že prvý s prívlastkom víťazný.

Hamšíkovi sa zároveň splní aj hlavné prianie, pretože zápas je oficiálne vypredaný. "Je to obrovská pocta, bolo to jediné želanie, ktoré som si v kútiku duše prial. Splnilo sa to, aj vďaka Slovenskému futbalovému zväzu, ktorý dal správne ceny a ideálny čas pre rodiny.

Práve tridsaťpäťročný futbalista patrí medzi hlavných iniciátorov príchodu Calzonu, ktorého pozná z pôsobenia v SSC Neapol. Najskúsenejší reprezentant vníma, že príchod 54-ročného Taliana na lavičku národného mužstva bol správny krok a sám vidí herný progres.

"Už v Čiernej Hore to bolo blízko, mali sme to veľmi dobre rozbehnuté a na konci zápasu nás trochu "zarezal" rozhodca, to však nie je dôležité. Tréner videl, že sme sa zlepšili a robili veci, ktoré sme trénovali a 70 minút zápasu bolo dobrých.

Pre niektorých hráčov je to niečo nové, na čo nie sú zvyknutí. Má to však veľmi rýchly spád a tréner je spokojný s tým, čo hráči predvádzajú a ako rýchlo sa učia. Videl som to aj ja na tribúne v Čiernej Hore.