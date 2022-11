Slovensko vo svete často znamená Hamšík. Potrvá roky, kým príde nový

Veľmi dôležité bolo, že počas celej kariéry nemal vážnejšie zranenie, ktoré by ho vyradilo na dlhší čas, a neustále bol ochotný prísť reprezentácii pomôcť. Bez ohľadu na to, či išlo o kvalifikáciu, prípravné alebo turnajové zápasy. To si na ňom veľmi vážim.

Z takých typov hráčov, ktorí rozmýšľajú v prvom rade o úspechu tímu a dajú bokom svoje osobné ciele, sa môže formovať dobré mužstvo. Pre trénera je to veľmi dôležité.

Je introvertný typ človeka, nerozpráva veľa, ale niekedy nie je dôležité to, ako vás vníma okolie, ale ako sa prejavujete na ihrisku.