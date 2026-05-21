Česko naďalej riskuje s problémovou dvojicou. Šancu na MS má aj 17-ročný mladík

Tréner českej futbalovej reprezentácie Miroslav Koubek povolal na zraz pred majstrovstvá sveta v Severnej Amerike a prípravné stretnutie doma s Kosovom troch nováčikov - útočníka Christophea Kabonga a záložníkov Alexandra Sojku s iba 17-ročným Hugom Sochůrkom.
V širšej nominácii na šampionát sú aj útočník Tomáš Chorý a obranca David Douděra, ktorých pražská Slavia po vylúčení v nedávnom derby vyradila z kádra. Do národného mužstva sa po zranení vracia ofenzívny univerzál Adam Hložek.
Koubek na dnešnej tlačovej konferencii v Prahe oznámil 29 mien. Po prípravnom zápase s Kosovom 31. mája zverejní finálnu nomináciu na šampionát, ktorá bude čítať 26 hráčov.
Ešte v ten istý deň tím odletí na záverečný turnaj, 4. júna odohrá generálku v New Jersey proti Guatemale. Do turnaja vstúpia o týždeň neskôr stretnutím s Kóreou v mexickej Guadalajare.
Sochůrek je objavom jarnej časti sezóny. Mladý stredný záložník pri rozsiahlej maródke naskočil do zostavy Sparty a pripísal si prvých sedem štartov v najvyššej súťaži. Tri dni po generálke s Guatemalou oslávi 18. narodeniny.
Chorý s Douderou v nedávnom nedohratom derby proti Sparte dostali červenú kartu a vedenie Slavie ich kvôli opakovanému nešportovému správaniu vyradilo z A-tímu. Majiteľ klubu Pavel Tykač však nevylúčil, že by sa napokon mohli do tímu vrátiť.
Obaja sú momentálne bez hernej praxe, disciplinárna komisia potrestala Chorého zákazom činnosti na šesť súťažných zápasov, Douderu potom na tri stretnutia.
Český tím postúpil na šampionát z marcového play-off a na majstrovstvách sveta si zahrá po 20 rokoch. Popri zápase s Kóreou sa v skupine stretne s Juhoafrickou republikou v Atlante a v Mexiku s domácim výberom.
Koubkov výber sa k finálnej príprave pred šampionátom zíde o týždeň v Prahe.