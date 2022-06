Mladí futbalisti spoznali súpera do baráže. Na pôde súpera zrejme nenastúpia

Zverenci Jaroslava Kentoša sa do baráže dostali ako druhý tím v tabuľke kvalifikačnej C-skupiny, pomohlo im k tomu aj vyradenie Rusov z bojov o šampionát. Mladí Slováci z ôsmich duelov nazbierali 15 bodov, o deväť menej ako Španieli na prvej priečke.

Rozhodol o tom utorkový popoludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Obe barážové stretnutia sa uskutočnia v termíne od 19. do 27. septembra 2022, prvý duel sa uskutoční na Slovensku.

NYON. Futbalisti slovenskej reprezentácie do 21 rokov nastúpia v baráži o účasť na budúcoročných majstrovstvách Európy do Rumunska a Gruzínska proti rovesníkom z Ukrajiny.

Ich súper v boji o ME Ukrajinci v H-skupine skončil tiež na druhej priečke, v desiatich zápasoch získali spolu 23 bodov, o tri menej ako Francúzi.

Mladí reprezentanti Ukrajiny mali v H-skupine bilanciu 7 víťazstiev - 2 remízy - 1 prehra, neuspeli len na francúzskej pôde. Slovenská "dvadsaťjednotka" zatiaľ naposledy nastúpila proti ukrajinskej v marci 2021 na turnaji Antalya Cup v Turecku, v Beleku triumfovali mladí Slováci 3:2. Góly tímu SR "21" vtedy dosiahli Ján Bernát, Matej Trusa a Matúš Kmeť.

Na ME futbalistov do 21 rokov sa Slováci predstavili len dvakrát. V roku 2000 na domácej pôde sa dostali do semifinále a napokon obsadili 4. priečku, o sedemnásť rokov neskôr v Poľsku ich klasifikovali na 5. pozícii.

Kontinentálny šampionát "dvadsaťjednotiek" bude 9. júna - 2. júla 2023. V Rumunsku sa súboje uskutočnia na štyroch štadiónoch v Bukurešti a meste Kluž-Napoca, v Gruzínsku v dvoch arénach v Tbilisi aj na štadiónoch v Batumi a Kutaisi.

Obhajcami titulu sú mladí Nemci. Okrem nich už účasť na šampionáte majú istú aj Belgičania, Angličania, Francúzi, Taliani, Portugalčania, Holanďania, Nóri, Španieli, Švajčiari a ako organizátori aj Rumuni a Gruzínci.