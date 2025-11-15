Mladým Slovákom nevyšiel druhý zápas kvalifikácie. V Albánsku nedokázali skórovať

Slovenskí futbalisti do 19 rokov pred zápasom s Bulharskom.
TASR|15. nov 2025 o 16:05
Domáci dohrávali zápas v desiatich.

Prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

Albánsko - Slovensko 0:0 (0:0)

ČK: 90.+1 Huqi (Albánsko) po 2. ŽK

DRAČ. Slovenským futbalovým reprezentantom do 19 rokov nevyšiel druhý zápas v prvej fáze kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie podľa predstáv.

V sobotnom dueli 5. skupiny iba remizovali s domácimi Albáncami 0:0. Na čele tabuľky ich tak predbehli Ukrajinci, ktorí zdolali Čiernu Horu jasne 3:0.

Zverenci trénera Juraja Ančica sa na záver skupiny stretnú práve s Ukrajinou, súboj je na programe v utorok.

Do druhej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej z trinástich štvorčlenných skupín a jeden najlepší z tabuľky tretích tímov.

Reprezentácie

